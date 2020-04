Stresszelnek az idén érettségiző diákok

– A digitális oktatás számomra, és még sokak számára, eléggé nagy lemaradást okozott – állapította meg a tizennyolc esztendős Lóki Hanna. Van olyan tantárgy, amelyből még nem tudták befejezni a tizenkettedikes anyagot, ráadásul hatalmas kiesés volt az az egy hét, amelyet tanáraik a hatékony oktatás megvalósításának kidolgozásával töltöttek – magyarázta. Hozzátette, sokszor nehéz követni, melyik tanár, melyik platformra tölti fel a feladatokat, a dolgozatokat. Persze tisztában van vele, hogy nekik sem könnyű. Minden tisztelete az övék.

– Hagyományos ballagásunk nem lesz, emiatt óriási űr van a szívemben. Minden embernek megadatott a lehetőség, hogy részese legyen a négy, öt, vagy akár hat éve lezárásának, nekünk nem lesz. Pedig készültünk rá. Azt nem tudni, hogy intézményi szinten lesz-e lehetőség pótolni, de abban majdnem biztos vagyok, hogy mi diákok mindenképpen megtaláljuk a módját annak, hogy tisztességgel elbúcsúzhassunk egymástól – szögezte le.

Egy szekszárdi tizennyolc éves diáklány ekképp fogalmazott: – Az emberek azt gondolják, hogy most milyen sok szabadidőnk van, és biztos sokkal többet tudunk készülni. Én nem érzek így, és szerintem osztálytársaim nevében is beszélhetek.

Kifejtette ennek okait. Van olyan tanár, aki – érzése szerint – nem figyel az érettségizőkre eléggé, mások viszont „totálisan rápörögnek”. Otthonról rengeteget dolgoznak, hogy megfelelően tudjanak segíteni, de néha túlzásba esnek. Életében nem kapott annyi házit egy héten belül, mint mostanában. Többet tanul, mint valaha. Úgy érzi, kicsit kaotikus a különböző internetes felületek kezelése. Nemcsak nekik, mert tapasztalatai szerint néhány pedagógus is elveszik a rengetegben. A személyes kapcsolat hiánya mindenkinek stresszforrás. A diák kicsit úgy érzi segítség nélkül marad, a tanárnak pedig kevés visszajelzés érkezik arról, hogy a tanulók értik-e az anyagot, reális-e a mennyiség, a határidő. Emiatt a skype-os órákat tartja a legjobbnak és a leghatékonyabbnak.

Őt is nagyon szíven ütötte, amikor szembesült vele, hogy hagyományos ballagásuk már biztosan nem lesz. Nincs kit hibáztatni ezért, egyszerűen tudomásul kell venniük. Ők is megbeszélték, hogy ha vége a járványhelyzetnek, valamilyen módon, akár egy mókás kis ceremóniával, de bepótolják az elmaradt búcsúszertartást.

Egy tolnai, tizennyolc éves diáklány úgy nyilatkozott: – Pozitív élmény, hogy látom a tanárok igyekezetét, hogy próbáljak kihozni a helyzetből legjobbat, de nagyon nehéz.

Úgy gondolja, sok felesleges órájuk van. Remélte, hogy az érettségi tantárgyak kiszorítják a többit, de ugyanúgy van tizenkettedikben biológia, sőt még testnevelés és hittan házijuk is. Szerinte például a biológiát megtarthatnák annak, akinek fakultációra kell. A matematikát nehezen tudja megérteni interneten keresztül. A német különórán viszont találtak praktikus megoldást, a hallás utáni szövegértést úgy gyakorolják, hogy a tanár a számítógépén indít el CD-t, és ezt hallgatja a diák. Ő úgy érzi, összességében több idő van elmélyülni egy-egy témakörben, de mivel ezt önállóan kell megtennie, tart attól, hogy eredményes lesz-e a felkészülés.

A tolnai lány hatosztályos gimnáziumban végzős, ezért nyolcadikos ballagása sem volt. Most pedig gimis sem lesz. Úgy véli, emiatt később érez majd mély szomorúságot, mert egyelőre az érettségi miatt izgul – jegyezte meg.

A matek a nagy mumus

Egy tizenhét éves szekszárdi lány különösen sommás véleményt fogalmazott meg, és kevésbé árnyaltat. Ő a távoktatásnak inkább csak negatív oldalát látja. Közeledik tizennyolcadik születésnapja, jövőre esedékes érettségi vizsgáira gondol, melyekre már készül. Pontosabban készülne. Mert nem érzi úgy, hogy ennek az új, speciális munkarendnek a keretében kellőképpen menne a tananyag elsajátítása. – Nincs túl jó véleményem a digitális rendszerről. Szinte nyomon követhetetlen. A tananyag is nehezen érthető, főleg matekból – tette hozzá keserűen. Nem tudja, mikor, és hogyan tudja majd bepótolni azokat a most „kieső” tananyagrészeket, amelyekre az érettséginél szükség lesz. Azt az egyet tartja szerencséjének, hogy neki feltehetően nem marad majd el a ballagása; együtt érez azokkal, akik nem tudják méltó módon lezárni a középiskolát. – Ha most végeznék, lehet, hogy „kilennék”, mert mindenki csak a szalagtűzőre, ballagásra vár… – jegyezte meg.