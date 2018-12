Stresszoldó technika már az óvodásoknak

A stressz életünk természetes velejárója, már kisgyermekkorban is. Nincs ezzel baj, a lényeg, hogy képesek legyünk azt kezelni. A Tolnai Családsegítő Központ szakmai napján az óvodás korosztálynál alkalmazható agykontrollos stresszoldó technikákról is szó volt.

Amikor az olaszországi iskolákban kísérletképpen bevezették a relaxációt, a gyerekek tanulmányi eredménye egy idő után javult, kreatívabbak lettek és több más pozitív változás is történt velük. A szülők kezdetben még tiltakoztak, később viszont már azt kérdezték, nem részesülhetnének-e ők is hasonló képzésben.

Erről is beszélt Baglyas György agykontroll oktató, a Tolnai Családsegítő Központ immár 18. éve megrendezett szakmai napján. A program két előadása is a gyerekeket érő stresszről és annak oldásáról szólt, agykontrollos technikák bemutatásával.

Baglyas György közvetlen stílusú, érzelemgazdag, humorral átszőtt előadásában igyekezett eloszlatni az agykontrollt övező misztikumot, és a témát úgymond lehozni a földre, a hétköznapok világába. Mint magyarázta, az agykontroll egy mentális technikacsomag, ami a problémák hatékony megoldásában, a kiegyensúlyozottság elérésében, a stressz levezetésében segít. Használható az alvásproblémáktól a fejfájás elmulasztásán át a tanulás hatékonyabbá tételéig. Az alapja pedig a relaxáció, ami a fent említett olaszországi példában is szerepelt.

Az előadó emlékeztetett arra, hogy a gyerekeket is rengeteg stressz éri. Így többek között az életritmustól való eltérés miatt (például korábban kell kelni, mint ahogy jól­esne), az átlagostól való eltérés, a másság miatt, a családok eltérő anyagi lehetőségei miatt, a kiszámíthatatlan körülmények (például válás) miatt, az intézményi bánásmód miatt, a túlzott elvárások miatt, a digitális világban tapasztalt, számukra még feldolgozhatatlan információk miatt, és így tovább.

Önmagában a stresszel nincs baj, hiszen az élet ezzel jár. Fontos viszont, hogy a stresszt a gyermek is le tudja vezetni. Ennek kapcsán a hallgatóság bevonásával bemutatott néhány – felnőttek által is alkalmazható – stresszoldó technikát és az agyféltekék összehangolását elősegítő gyakorlatot, valamint a témával foglalkozó könyveket is ajánlott.

Kifejezetten az óvodások számára kidolgozott agykontroll technikákról szólt a második előadás. Antal Ágnes óvodapedagógus az ún. AFGÉS módszert mutatta be. Ez négy technikára épít.

Az egyik a három ujj technika: a gyerekek három ujjukat összeszorítva jobban tudnak koncentrálni, önbizalmuk erősödik, így például verstanulásnál, vagy szereplésnél is jól használhatják ezt a módszert.

A csend-játék lényege, hogy miközben halk zene szól, a gyerekek szemüket becsukva ellazulnak, majd elmesélik, hogy eközben mit láttak a saját „mozijukban”. Az „azért szeretlek, mert…” játékban az ovisok szép dolgokat mondanak társaiknak és a végén megölelik egymást.

A „te milyen állat, vagy és miért?” játékban pedig a lelkiállapotuknak megfelelő állatot választanak, és elmondják, hogy akkor éppen miért nyuszinak, vagy oroszlánnak érzik magukat.

A módszer különféle „varázstárgyakat” is alkalmaz, ami szintén segít a gyerekeknek félelmeik legyőzésében, vagy éppen álmaik megvalósításában.

Fontos az érzelmi intelligencia

A harmadik előadó Uzsalyné dr. Pécsi Rita neveléskutató, főiskolai docens volt, aki a Miért nem működik a „százszor elmondtam” módszer a nevelésben? címmel referált, vastapsot kiváltva. Többek között arról beszélt, hogy az ember készségeinek nagyjából egyötöde kötődik az agy tudatos részéhez (IQ), a többi az érzelmi intelligenciához (EQ). Döntéseink zömét agyunk érzelmi hálója segítségével hozzuk, nem pedig a tudatos részével. A hosszú távú memóriába csak olyan ismeret tud bekerülni, ami kapcsolódik az érzelmi hálóhoz is. Pusztán a sokszor ismételt információközlés, a „százszor elmondtam” módszer tehát legfeljebb az IQ készségeknél működik, a nevelésben nem. Az érzelmi intelligencia viszont minden életkorban fejleszthető. Ehhez kiváló eszköz a zene, az irodalom, a tánc, a mese, a játék és a társasági együttlét.

