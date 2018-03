Sudár Liliána fejére került a korona a szépségverseny megyei döntőjén

Sudár Liliána képviseli Tolna megyét idén az Alpok Adria Nemzetközi Szépségverseny országos döntőjében. A megyei fordulóban tizennégy lány versengett a Tolna megye, illetve a Paks Szépe címekért.

Idén nemcsak szép hölgyek álltak színpadra az Alpok Adria Nemzetközi Szépségverseny Tolna megyei fordulójában, hanem sportos férfiak is. Dr. Czárné Nagy Ildikó, a szervező Csillag Show Tánc Egyesület művészeti vezetője olyan koreográfiát állított össze, amiben az ASE férfi kosárlabda csapatának sportolói is szerepet kaptak.

A fiúk kosárlabda tudásuk mellett tánctudásukat is megcsillantották, ezért a szépségversenyen résztvevő hölgyek szinte versengtek értük. És versengtek a zsűri, illetve a közönség szavazataiért is. Utóbbiért nemcsak helyben, hanem az interneten is. Ez volt a tizedik Alpok Adria Tolna megyei döntő a Csillag Show Tánc Egyesület szervezésében. Dr. Czárné Nagy Ildikó és csapata erre az alkalomra újdonsággal is készült: idén a helyben leadott közönségszavazatok jótékony célt is szolgáltak.

A tét 200 ezer forint volt, amely azt a civil szervezetet gazdagítja, amelyet a közönségdíjas hölgy képviselt. A legtöbb szavazatot a paksi Papp Vera nyerte, aki az Önzetlenül Segítők Paks Nonprofit Alapítványt választotta, mert – ahogy elárulta – teljes mértékben azonosulni tud az általuk képviselt célokkal. – Számomra is mindig fontos volt az önzetlen segítség, a körülöttem levők támogatása. Véleményem szerint az emberek cselekedeteinek csakis a szándék szabja meg az érdemét, s az önzetlenség teszi tökéletessé – fogalmazott Vera.

Szintén újdonság volt, hogy a versenyzők természetfotókkal díszített fürdőruhát és alkalmi ruhát viseltek. A fürdőruhákon Czakó Balázs Tükröm-tükröm című képét ismerhette fel a közönség, az alkalmi ruhákon pedig hazánk különböző tájait, városait. A ruhákat Juhász Szilvia készítette.

Az Alpok Adria Tolna megyei döntőjén Sudár Liliána (Tolna) fejére került a korona, második helyen Papp Vera végzett, aki egyben Paks szépe, a második udvarhölgy pedig, Auth Evelin (Szekszárd) lett. Az internetes szavazáson Szabó Mónika Csenge kapta a legtöbb szavazatot.

Nem izgult, magabiztosan állt a zsűri elé – Nagyon jól éreztem magam a színpadon és nagyon jól éreztem magam a ruhában, szerintem igazán illet hozzám – mesélte Tolna megye szépe, Sudár Liliána. Lili szerint talán ez kölcsönözte számára azt a magabiztosságot, aminek ő a győzelmet tulajdonítja, hiszen – mint mondta – minden lány szép volt. Élvezte a szépségversenyt, ami második ilyen

megmérettetés volt az életében, Szankon a Méz és meggy fesztiválon már indult és második udvarhölgy lett. Az Alpok Adria Tolna megyei döntőjében egyébként ő is egy Czakó Balázs fotójával díszített, Juhász Szilvia által készített alkalmi ruház viselt. Lili Tolnán él, 11. évfolyamba jár a Sztárai Mihály Gimnáziumban, érettségi után szeretne sminkes lenni, édesanyja kozmetikáját továbbvinni és folytatni a modell karrierjét. Három éve „dolgozik” modellként, járt már ebből kifolyólag Milánóban és Sanghajban is. Magassága 182 cm, ami ebben a szakmában előny, s a magánéletben is megszokta már, de magas sarkút inkább csak a kifutón visel.

