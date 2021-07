Süli János komoly okkal hisz a vakcinában

Még mindig sokan vannak, akik nem hiszik el, hogy a koronavírus veszélyes, és egyedül az oltás segítségével léphetünk fel hatásosan ellene – mondta Süli János Felsőnyéken.

A Paksi Atomerőmű bővítéséért felelős miniszter a pandémiás időszak alatt felújított épületek, sportpálya, játszótér ünnepélyes átadásán vett részt a Tolna megyei településen kedden. Beszédében kitért a koronavírus-járványra is. Mint elmesélte, ő maga is átesett a fertőzésen, megviselte a szervezetét a vírus, nyolc napig kórházban is ápolták. Hozzátette, egy barátja, akivel nagyjából egy időben fertőződtek meg, sajnos nem élte túl a betegséget. Azt is elmondta, hogy miután a megfelelő idő eltelt, tovább erősítette védettségét a vírus ellen, azaz ő is kérte a vakcinát. – Méghozzá a Szputnyikból kaptam, mi mást, hiszen orosz atomerőművet építünk Pakson – mondta a miniszter.

Idén márciusban már beszámoltunk róla, hogy Süli János a közösségi oldalán jelentette be, hogy karanténba, majd később a Balassa-kórházba került koronavírus-fertőzés miatt. Előtte, múlt év novemberében is karanténba kényszerült. Akkor egy közeli munkatársáról derült ki, hogy megfertőződött, így a miniszter kontakt személlyé vált, de akkor ő nem kapta el a kórokozót. Többszörös tapasztalaton alapul tehát, hogy Süli János az oltakozás fontosságát hangsúlyozza minden lehetséges fórumon.

A koronavirus.gov.hu kormányzati portál legfrissebb, péntek reggeli adatai szerint a beoltottak száma 5 millió 617 ezer 270, közülük 5 millió 428 ezer 980 már a második oltását is megkapta. Csütörtökön 64 új fertőzöttet regisztráltak hazánkban, ezzel a járvány kezdete óta összesen 809 ezer 491-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. (Tolna megyében ez a szám: 17 ezer 795, vagyis eggyel több, mint csütörtökön reggel volt.) A gyógyultak száma Magyarországon folyamatosan nő, jelenleg 748 ezer 157, az aktív fertőzöttek száma pedig 31 ezer 308 főre csökkent. Kórházban 78 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 11 van lélegeztetőgépen.

A delta vírusmutáns több európai országban és már hazánkban is terjed, ezért kérik, hogy aki még nem oltatta be magát, tegye meg. A kormány rendeletben rögzítette, hogy a még be nem oltott egészségügyi dolgozóknak immár kötelező a védőoltás. Európában elsőként Magyarország teszi lehetővé a koronavírus elleni harmadik védőoltás felvételét, amelyre az eeszt.gov.hu honlapon már lehet időpontot foglalni. A harmadik vakcina beadatását elsősorban időseknek, krónikus betegségben szenvedőknek, legyengült immunrendszerű betegeknek javasolják, illetve azoknak, akik a legkorábban, már az év elején megkapták az oltásukat.

Magyarország a teljes átoltottságot tekintve továbbra is az elsők között van az Európai Unióban, így a járványügyi szempontból az egyik legbiztonságosabb ország.

Borítóképünkön: Süli János (j) miniszter és Debella László felsőnyéki polgármester