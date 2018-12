Súlyos csomagot kapnak a várostól a szekszárdi nyugdíjasok

A szekszárdi nyugdíjasok ezekben a napokban veszik át azokat a csomagokat, amellyel az önkormányzat kíván nekik boldog karácsonyt. Ács Rezső polgármester elmondta, december ötödikéig lehetett regisztrálni, az ajándékot hatodikán kezdték el osztani, és péntekig be is fejezik. Nem küldték el egyébként azokat sem, akik a határidő után jelentkeztek. A nyolcezer-nyolcszáz nyugdíjas közül háromezer-hétszáz regisztrált, azaz úgy ötszázzal többen, mint tavaly. Az érintetteket behívják, és személyesen vagy meghatalmazottaik révén vehetik át azt a szatyrot, amelybe liszt, tészta. cukor, csoki, keksz, szaloncukor, tea, rizs és instant kávé került. A polgármester tájékoztatása szerint az összeállításnál arra törekedtek, hogy mindenki találjon a csomagban olyan dolgot, amit használ, szeret, illetve, hogy a megajándékozottak akár az unokáknak is tudjanak kedvezni. Eddig kétezer-hatszáznál is többen vették át az ajándékot, és a visszajelzések szerint mindenki nagyon örül neki. A város az óvodásokat is megajándékozza.

