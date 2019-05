Sunyi betegség a Parkinson-kór, kezdetben hétköznapi tünetekkel

A Parkinsor-kór elsősorban az ötven éven felülieket veszélyezteti. Jelenleg nem gyógyítható, de együtt lehet élni vele. Tolna megyében ezerötszáz körüli lehet a diagnosztizált betegek száma, de az érintettek köre jóval nagyobb.

Nagyon érdekes és hasznos előadást tartott nemrég Péterné Sárvári Erzsébet, a Parkinson Betegek Egyesületének pécsi elnöke, Bátaszéken. Mint elmondta, leginkább az ötven év felettieknél fordul elő, de sajnos vannak harminc év alattiak is a betegek között.

– Alattomos betegség a Parkinson-kór, bagatell tünetekkel. Ilyen a fáradékonyság, az ingerlékenység, a türelmetlenség, mely egy adott életszakaszban bárkinél előfordulhat, tette hozzá Péterné Sárvári Erzsébet. Intő jel lehet a megváltozott járás, kézírás, a csoszogás, a végtagmerevség, a fájdalmas izomgörcsök, a lelassult mozgás, a végtagok egyoldali, nyugalmi állapotban észlelhető remegése, ügyetlensége, később a görnyedt testtartás, a kifejezéstelen arc, a mimikai izmok csökkent működése, a beszédzavar, gyakran monoton, néha hadaró beszéd, illetve a nyelészavar, szaglászavar, emésztési problémák, és a depresszió is. A késői fázisban pedig fokozott nyálképzésre, verítékezésre, megszédülésre, vizelettartási zavarra, zavartságra, hallucinációra, szellemi leépülésre lehet számítani.

Jelenleg nem gyógyítható, de gyógyszerekkel és terápiákkal akár 20-30 évig is jól szinten tartható. Péterné Sárvári Erzsébet kérdésre válaszolva azt is elmondta, sajnos megelőzni sem lehet a Parkinson-kórt. Meg kell tanulni együtt élni vele. Azt is el kell fogadni, hogy folyamatosan romlik a beteg állapota. Nincs egyetlen optimális terápia, mivel minden eset más. Azonban a rendszeres orvosi vizsgálat és a különböző, egyénre szabott terápiák jelentősen javítják a beteg életminőségét, ahogyan az is, ha a beteg nem hagyja el magát. Mozogni kell, sétálni, táncolni, kertészkedni. Jó mozgás forma a nordick walking, a vízitorna, a hangterápia, illetve a mentális „pörgés”, rejtvényfejtés, olvasás. Ha kell, keressenek fel lélekgyógyászt, ugyanis erős a depresszióra való hajlam, tanácsolta az előadó.