Szabad a rekortán pálya a tanulók előtt

Nem lesz nehéz elfogadni az új látványt, hiszen az elhasználódott faházak helyén korszerű és jól felszerelt rekortán sportpálya terül el. Műszaki átadása ma délelőtt zajlott le Ács Rezső polgármester és Prischetzkyné Márkus Emőke intézményvezető közreműködésével.

Bevezetésként Ács Rezső elmondta, hogy a pálya létesítése a nevelési, oktatási intézmények modernizálási folyamatába illeszkedik. Immár a város valamennyi óvodájában van kis műfüves pálya, a Baka István és a Garay János Általános Iskola Zrínyi utcai tagintézményében húszszor negyven méteres műfüves, a Babits Mihály Általános Iskolában pedig rekortános pálya. Ez utóbbi klubhoz immár a Dienes suli is csatlakozott. A polgármester azt is hozzátette, hogy az intézményben három éve tizenkilenc millió forintot ráfordítással megújult az immár százötven fő befogadására képes iskolai étkező, tavalyelőtt pedig huszonnyolc millió forint beruházással mindhárom szinten rendbe hozták a vizesblokkokat. A java azonban még hátravan, a közeljövőben a Dienes Valéria Általános Iskola átfogó felújítása szerepel a tervek között. Ez a munka mintegy nettó hatszáz millió forint ráfordítással valósulna meg.

A ma átadott rekortán sportpálya az MLSZ támogatásával valósult meg. A társaságiadó-bevétel (TAO) tizennégy millió forintjával együtt összesen ötvennégymillió forintba került. Lábat kímélő felülettel van ellátva, körülkerített és világítással is rendelkezik. Prischetzkyné Márkus Emőke megjegyezte, hogy egyaránt használhatják a labdarúgás, a kézilabda, avagy a kosárlabda elkötelezettjei, de emellett atlétika edzésre is tökéletesen alkalmas. Nyitva áll a pedagógusok előtt is, akik a napi stressz mennyiséget egy kis mozgással csökkenthetik.