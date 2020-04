Szabad erkélyen dohányozni

Dombóvári olvasónk azzal fordult hozzánk, hogy aggódik, mert az alatta lakó hölgy hatósági karanténban van, de naphosszat az erkélyen cigarettázik. Az operatív törzs hétfői sajtótájékoztatóján elhangzott erre vonatkozó kérdésünk, miszerint ha valaki igazoltan elkapta a koronavírust, de nem került kórházba, otthonában van karanténban, akkor kimehet-e dohányozni az erkélyre?

Müller Cecília országos tisztifőorvos elmondta, hogy a dohányzást semmilyen körülmények között nem javasolja senkinek. Hiszen maga a dohányfüst legalább négyezerféle olyan kémiai anyagot tartalmaz, ami az élvezője számára is egészségkárosodást okozhat. Ez igaz az úgynevezett passzív dohányosokra is. Müller Cecília ismertette, hogy maga a dohányzás jellemzően egy krónikus hörghurutot tart fenn. Tehát ily módon a dohányosok már eleve kockázatnak teszik ki magukat. Ha megbetegednek a koronavírustól, rontja a gyógyulási esélyüket. A dohányfüst ugyanis bénítja az úgynevezett csillószőrös hengerhámot is, ami a felső légutakban van. Így akadályozódik a vírusok, baktériumok kisöprése a szervezetből.

Az országos tisztifőorvos kitért arra is, ha valaki házi karantén idején kimegy az erkélyre, mert nem tud lemondani erről a szenvedélyéről, akkor ezt megteheti. Természetesen mindezt úgy, hogy figyelnie kell arra, a dohányfüst ne a szomszéd felé szálljon, és azt amennyire csak tudja, mérsékelje. Hangsúlyozta, ebben az esetben is nagyon fontos a higiénés szabályok betartása.

Borítóképünk illusztráció!