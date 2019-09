Szabad kezet kaptak a fotósok

Ideális körülmények, baráti hangulat, érzékelhető szakmai fejődés. Így is összefoglalható a kilencedik tolnai Fotós Víkend.

A civil program ötletgazdája és főszervezője a tolnai Pámerné Bükky Klára, szakmai vezetője dr. Kalotás Zsolt, a hazai természetfotózás kiemelkedő alakja. Az eseményre a megye és az ország számos pontjáról érkeznek amatőr, de igen tehetséges fotográfusok. A tábor bázisa a faddi Volent-öböl, egy-egy hétvége alatt a megye különféle látványosságait keresik fel a résztvevők.

Az idei program során pénteken délután és éjszaka, valamint szombat hajnalban a Volent-öböl szépségeit örökíthették meg a fotósok.

Szombaton délelőtt a szekszárdi Petrits-féle mézeskalács-múzeumban készítettek fényképeket, délután pedig Bogyiszlón, a tolnai Király József jelvénymúzeumában. Szombat éjjel, vasárnap hajnalban ismét a Volent-öbölben munkálkodhattak a táborlakók.

Dr. Kalotás Zsolt elmondta, idén négy szempont alapján dolgoztak a résztvevők: az egyik téma a víz volt, a másik a sziluettek, a harmadik az éjszakai képek készítése. A negyedik kategóriában pedig szabad kezet kaptak a képalkotók: minden megengedett volt, a kompozíció, a forma, a technika tekintetében is, akár az elkészült képek számítógéppel való módosítása is. A szakmai vezető szerint utóbbi volt a legsikeresebb kategória.

Dr. Kalotás Zsolt idén is színvonal-emelkedést tapasztalt, figyelemre méltó alkotások születtek a program során. Emellett azt is nagyon fontosnak tartotta, hogy a víkend résztvevői között már évek óta bensőséges, baráti a viszony, ami idén tovább erősödött. A szakmai eredmények és a jó hangulat mellett ráadásul az időjárás is nagyon kedvező volt, úgyhogy az idei Fotós Víkend is teljes sikert hozott.