Szabadtéren lesz a legtöbb 56-os ünnepség a megyében

A megye tíz városában egészen biztosan megemlékeznek az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójára. Kilenc településen szabadtéri rendezvényt tartanak, a megyeszékhelyen online megemlékezés lesz. Gyönkön pedig a hétvégén döntenek.

Bátaszéken a Petőfi Sándor Művelődési Ház előtt október 23-án, 10 órakor kezdődik a II. Géza Gimnázium diákjainak műsora. Tíz óra 30 perctől dr. Somosi Szabolcs alpolgármester mond ünnepi beszédet, majd ezt követően a Mansfeld-kopjafánál és a Városháza falán található emléktáblánál lesz koszorúzás.

Bonyhádon sem marad el az 56-os megemlékezés. A rendezvény nyitányaként október 23-án 17 órától ünnepi szentmisét tartanak a római katolikus templomban. A megemlékezés és koszorúzás 17.45 órakor kezdődik az Iparos udvar előtt, az 1956-os emléktáblánál. Beszédet Filóné Ferencz Ibolya, a város polgármestere mond. Az estet az 56-os emlékhelyeknél koszorúzás, fáklyás felvonulás, majd a temetőben, az 56-os bonyhádi hősök sírjánál gyertyagyújtás zárja.

Dombóváron október 22-ére szervezték a koszorúzást a város 1956-os emlékművénél. Beszédet mond dr. Szenyéri Zoltán, az Illyés Gyula Gimnázium igazgatója, közreműködnek a középiskola diákjai.

Dunaföldváron is megtartják a programot, amelynek idén mindegyik mozzanata – a gimnazisták műsora, a polgármester beszéde és a koszorúzás is – a városháza falán elhelyezett emléktáblánál zajlik majd, tudtuk meg a művelődési központ vezetőjétől.

Gyönk polgármesterétől, Szaka Gyulától azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a hétvégén döntenek majd arról, megtartják-e a 23-ai ünnepséget.

Nagymányokon október 23-án 10 órakor koszorúzás lesz a sportcsarnok előtti téren.

Pakson október 23-án 15 órakor kezdődik az ünnepség a városháza előtti téren. A Vak Bottyán Gimnázium tanulói tartanak irodalmi megemlékezést, ezt követően Szabó Péter, a város polgármestere mond beszédet, majd elhelyezik az emlékezés koszorúit az 1956-os emlékmű előtt.

Simontornya október 22-én, csütörtökön, tizenhét órakor emlékezik az 1956-os népfelkelésre. Változást jelent, hogy míg idáig zárt térben, a Temi Fried Művelődési Házban tartották az ünnepséget, ezúttal szabadtéren, az 56-os kopjafánál gyűlnek majd össze, a koronavírus-járvány miatt. Fáklyás felvonulás idén nem lesz, gimnazisták műsora és a polgármester beszéde azonban igen, tájékoztatott a polgármesteri hivatal.

Szekszárdon online közvetíti a szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ a Tolna Megyei Szakképzési Centrum Ady Endre Technikuma diákjainak megemlékezését. A műsorról a Tolnatáj Televízió készít felvételt, ezt vetítik le a városi megemlékezés tervezett időpontjában, október 23-án, délelőtt fél tizenkettőkor. A felvételt a kulturális központ közösségi oldalain is közzé teszik. Ács Rezső polgármester arról is tájékoztatott, hogy nem lesz városi díjátadó ezen a napon.

Tamásiban péntek délután kezdődik az október 23-i városi megemlékezés, az 1956-os forradalom és szabadságharc 64. évfordulója alkalmából. A koszorúzás az új 56-os emlékműnél lesz délután fél ötkor, a további programokra pedig a művelődési központban kerül sor öt órakor, ahol emlékbeszédet mond Porga Ferenc polgármester. Ezután a Béri Balogh Ádám Katolikus Gimnázium tanulóinak „Októberi szívdobbanás” című műsorát tekinthetik meg a résztvevők, majd az ünnepi testületi ülésen kerül sor a városi kitüntető címek átadására. Porga Ferenc polgármester lapunknak elmondta: a programokat változatlan formában tartják meg, a vírushelyzetre való tekintettel a művelődési házba lázmérés, kézfertőtlenítés után léphetnek be a meghívottak, érdeklődők. A maszk viselése a nézőtéren is kötelező lesz. – Ha egy színházi előadást biztonságos körülmények között meg tudunk tartani, akkor ugyanezen a helyszínen, várhatóan kevesebb érdeklődővel egy városi ünnepséget is – tette hozzá a polgármester.

Tolnán idén – a járványhelyzetre tekintettel – már eleve szabadtéri ünnepséget terveztek, amely a Hősök terén zajlik majd. A szervezők jelen helyzetben úgy ítélik meg, hogy a rendezvényt biztonságosan meg lehet tartani. A mostani kilátások alapján tehát nem marad el az október 23-i program.

Borítóképünk archív felvétel, a tavalyi megemlékezésen készült, Szekszárdon