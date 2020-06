Szabadtéri misén búcsúztak a negyedikesek

Három hittantábort tart Janó Attiláné hitoktató a szálkai plébánián. A múlt héten húsz helybeli gyerek vett részt a programon, ezen a héten szekszárdiak vannak ott húszan, a jövő héten szintén Szekszárd hat általános iskolájából érkeznek alsósok, ugyanilyen létszámban. A téma a teremtett világ védelme és az eucharisztikus kongresszus. (Mint ismeretes, ezt a sok hívőt megmozgató budapesti rendezvényt egy évvel elhalasztották a járvány miatt.)

A tábortól függetlenül volt egy másik oktatási-hitéleti rendezvény is Szálkán. Ennek a szervezésében a szülők is lelkesen segítettek. A szekszárdi Szent József Katolikus Iskolaközpont negyedikesei köszöntek el az alsós tanítóiktól. Szeptembertől a felső tagozatban folytatják a tanulást. Ezt az eseményt szabad téren, a Decsi-Kiss János által közel harminc éve létrehozott szálkai ifjúsági alkotótáborban tartották. Misét mutatott be Petkó Tamás szekszárdi plébános. A harmincegy tanuló mellett több tanár, szülő és hozzátartozó is megjelent; összesen mintegy százhúszan.