A borászat világában és a családi életben egyaránt helytállnak

Valamennyi interjúban akadtak olyan pillanatok, amikor nemcsak nevettünk, hanem sírtunk is. Utóbbira is mondott példát Szabó Edit, a Borsmenta internetes magazin főszerkesztője, aki a hét közepén Szekszárdon mutatta be könyvét. A Gyengébb? Nem! című kötet huszonhat hazai borásznővel ismerteti meg az olvasókat.

– Mindegyik interjúalanyomhoz nagyon közel kerültem, ezért beavattak örömeikbe, bánataikba, sőt, esetleges tragédiáikba is, melyek éppen a borászathoz terelték őket – nyilatkozott lapunknak Szabó Edina, aki egyébként a könyv két szereplőjével, a villányi Gere Andreával és a szekszárdi Heimanné Kelemen Ágnessel együtt érkezett a rendezvényre. Gere Andrea négy nyelven beszélő, világlátott hölgy, érdekli a utazás, torna, olvasás, színház, régiségek – mégis, az első helyen a bor található. – A borászat világába otthon, a családnak köszönhetően mondhatni beleszülettem: minden más csak hobbiként van jelen az életemben – adott magyarázatot a sorrendre. – Az első impulzusokat már gyermekként megkaptam, s tudtam: bármi is történjék velem, tárt karokkal várnak haza. Közgazdász diplomát szereztem, emellett elvégeztem – többek között – a londoni nemzetközi borakadémiát is. Budapestről 2003 nyarán költöztem haza, ettől kezdve az út egyértelmű volt számomra. Méghozzá olyan út, melyet a német ősök munkabírása, pontossága, rendszeretete is meghatároz. A villányi borász édesapjával együtt vezeti a kiterjedt vállalkozást, neve, személyisége, arca aranyfedezet a bor világában. – Vidéki, bicskei származású lévén mindig is volt szőlőnk, de persze az csak hobbikertnek tekinthető a szekszárdi birokhoz képest – tett összehasonlítást Heimanné Kelemen Ágnes. – Nem borásznak, hanem közgazdásznak tanultam: ám nagyon is örülök, hogy a szőlő– és bortermelés immár húsz éve szerves része életemnek. Rokonszenves ez a munka, változatossága miatt is. Az pedig különösen érdekessé, fontossá és felelősségteljessé teszi, hogy az ember olyan terméket készít, melyet arcával is vállal. Az alkotó munkája piacra kerül és megméretteti magát: ha jól dolgozott, megalapozta jelenlétét. Heimanné Kelemen Ágnes ugyanakkor hangsúlyozta: a bortermelés esetében is családi együttműködéssel valósul meg, a munkából kiveszi részét, de miután szem a láncban, nem lenne helyénvaló, ha bárki is túlértékelné tevékenységét. Szabó Edit mindehhez hozzátette: megindító volt számára, amikor Gere Andrea a vele készített beszélgetésekben lefestette, hogy mi mindent köszönhet felmenőinek. Mindig tisztelettel és szeretettel beszél édesapjáról, ez a kötődés példaértékű. Heimanné Kelemen Ágnes nemcsak női magabiztosságával, hanem esztétikai érzékével és hihetetlen precizitásával tett rá mély benyomást. – S még valami – húzta alá Szabó Edit. – Mindketten derűs, alkotó, sikeres emberek, ízig-vérig nők, akik energikus szakmai munkájuk mellett maradéktalanul helyt állnak a családi élet mindennapjaiban is.