Szakápolókat helyeznek át az Életfa Idősek Otthonába

A Paksi Életfa idősek Otthonában kialakult helyzetről adott tájékoztatást Szabó Péter polgármester és Ferenczi Ildikó megbízott intézményvezető az elmúlt héten. A polgármester korábban már adott tájékoztatott arról, hogy negyven gondozott PCR-tesztje lett pozitív, és hat munkavállalóé is, valamint hogy további hat munkatársat át kellett rendelniük az intézménybe a megfertőződött időseket gondozására – tette közzé a TelePaks.hu.

– Az önkormányzat úgy oldotta meg ezt a nehéz helyzetet, hogy korábban már átrendeltek öt szakképzett dolgozót a Paks Kistérségi Szociális Központból, péntektől pedig még hárman mentek át az otthonba. Az átvezénylés nem okoz fennakadást a központ házi segítségnyújtási szolgáltatásában. Emellett a Paksi Gyógyászati Központból hétfőtől öt szakápolót is átirányítanak az idősek otthonába, ez sem okoz problémát a helyi egészségügyi ellátásban. Így összességében tizenhárom dolgozóval tudjuk segíteni az Életfa otthonban a feladatellátást – összegezte Szabó Péter. Ferenczi Ildikó, a Paksi Életfa Idősek Otthona megbízott vezetője azt közölte, hogy az érintett gondozottak állapota stabil, enyhe, közepes tüneteik vannak, eddig két kórházba utalás történt, orvosi javallatra C- és D-vitamint kapnak a lakók.

– Bár huszonöt ápolónkból kilenc betegállományban van, az ellátás folyamatos az intézmény egészét érintően, és hetente történik szűrés. Nagy segítséget jelentenek az átirányított kollégák, a kistérségi központból érkezők közül ketten korábban dolgoztak az idősek otthonában – emelte ki Ferenczi Ildikó. A megbízott intézményvezető arról is beszámolt, hogy telefonon, interneten keresztüli kapcsolattartást tudnak biztosítani, a lehetőségeket már ismerik a gondozottak és a hozzátartozók. Hozzátette, hogy abban az esetben, ha karácsonykor is érvényes lesz a látogatási tilalom, igyekeznek biztosítani, hogy egy erre átalakított helyiségben legalább egy ablakon keresztül láthassák egymást a gondozottak és hozzátartozóik. Szabó Péter polgármester arról is tájékoztatott, hogy a koronavírus-fertőzés az intézmény konyháját is érinti, ezért helyi közétkeztetést ellátó szolgáltató révén biztosítja az önkormányzat az étkeztetést az otthonban, illetve a szociális étkeztetést szintén.