Szalagtűzővel és bállal ünnepeltek a végzősök

Tizenkilenc végzős diák búcsúzott tegnap iskolájától a BÁI Arany János Gimnázium szalagtűzőjén. A bonyhádi Vörösmarty Mihály Művelődési Központban tartott – a sorban immár hetedik – ünnepségen Adorján Gyöngyi intézményvezető helyettes köszöntötte a jelenlévőket, beszédében egyebek mellett azt hangsúlyozva: a szalag jelképezi az alapos felkészülést, ami meghozza eredményét az érettségin.

A szalagtűző jeles, és egyben jelképes esemény is minden végzős számára. Az iskolához tartozás, az identitás jelképe a kis szalag, melyet a végzős diákok szíve fölé, az elválás szimbolizálásaként tűznek fel. Aki viseli, komoly megmérettetés, a matura előtt áll.

Az alsóbb évfolyamokat képviselve a 11. osztályos Kálózdi Anna kívánt sok sikert a nagybetűs életbe kilépő fiataloknak. Ugyancsak a 11. osztályosok részesülhettek abban a megtiszteltetésben, hogy feltűzhették a szalagot a 12. osztályosok ruhájára. Már hagyomány, hogy ezen a jeles napon ifjabb diáktársak adnak műsort, így történt most is, a rendezvényt hangszeres zene és versmondás színesítette. Az elegáns öltönyt, illetve színpompás estélyi ruhás 12. osztályosok pedig eltáncolták az elmaradhatatlan keringőt, felkérve meghatott szüleiket is.

A szalagtűzők sora is jelzi, közeleg a már említett érettségi időpontja. Csupán három hónap van vissza, ezen idő hatékony beosztásához szolgált néhány tippel Hanula Erika tanulás-módszertan tréner az Eduline.hu oldalon. Azt tanácsolta a diákoknak, hogy ne csak arra szánjanak időt, hogy kidolgozzanak egy tételt, hanem a megtanulására is. Érdemes átnézni, hogy hány tantárgyból és mikor kell vizsgázniuk, hogy egy-egy tárgyból mennyi tétel van, és az alapján beosztaniuk az idejüket. Ha egy egység a kidolgozási idő, legyen két egység a tanulási szakasz és megint egy egység az ismétlés. Ez utóbbi viszont az összes tétel átfogó ismétlését jelenti, mert így világosabbá válnak az összefüggések. Eredményre vezethet a társas tanulás is, hiszen az által, hogy másnak mondja el egy diák a tanultakat, rákényszerül arra, hogy szavakba öntse a gondolatait.

A sok tanulás mellett pihenni is kell, így a tervezésnél azt is érdemes bekalkulálni. Kikapcsolódni nemcsak szórakozással lehet, fontos a megfelelő mennyiségű alvás (napi 7-8 óra), valamint a folyadékbevitel (napi 2 liter víz) és az energiát adó táplálkozás. A zavaró tényezőket – telefon, chat, tévé, zene, stb. – jobb kiiktatni a tanulásra szánt idő alatt, hogy ne tereljék el a figyelmet, és csak akkor használni őket, amikor pihenő idő van.

Persze mindenkinek magának kell kitapasztalnia, számára mi a legcélravezetőbb, mikor a leghatékonyabb a tanulás, reggel vagy este, vagy, hogy melyik módszerrel megy a leggyorsabban, marandóbban. Az érettségi jó felkészülés a továbbikra, amikor a sikeres felvételi után már a felsőoktatási intézmény vizsgáira kell tanulni.