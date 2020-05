Számítógépeket ajánlott fel a digitális oktatás segítéséhez a Tolnatáj Televízió

Ismét számítógépeket ajánlott fel a szekszárdi önkormányzaton keresztül egy cég. A Tolnatáj Televízió tizenhárom asztali géppel segíti a rászoruló szekszárdi családokat. Pénteken reggel ebből hármat adtak át, Ács Rezső polgármester pedig elmondta, Szekszárd a digitális oktatás és információhoz jutás terén is szeretné az esélyegyenlőséget biztosítani.

Korábban a Tarr Kft. segítségével harminc komputert osztottak ki. A társaság az első körben átadott, valamint a Tolnatáj által felajánlott számítógépek esetében is vállalta, hogy lehetővé teszi a megajándékozottaknak az internet elérést, valamint a kedvezményes előfizetést. A díjat ráadásul a társaság és az önkormányzat fele-fele arányban állja a tanév végéig. A gépeket azonban ezután sem kell visszaadni, hiszen a felzárkóztatás hosszú távra szól, a veszélyhelyzet pedig a sok rossz hozadéka mellett új lehetőségeket is feltárt az oktatásban. Valószínűleg a jövőben több otthon elvégzendő feladat, beadandó dolgozat, internetes kutatómunka vár az egyébként is tervezett digitális oktatásban a diákokra.

Ács Rezső hangsúlyozta, fontos az az összefogás, amelynek hasznos célja van, ez a mostani pedig mindenképpen az. De kifejtette azt is, jó érzés, hogy a lokálpatrióta szekszárdi vállalkozások a város mellé állnak.

Dránovits István, a Tolnatáj Televízió vezérigazgatója azt kívánta azoknak, akik a gépeket megkapják, hogy használják egészséggel. Az eszközökről pedig elmondta, hogy néhány évig használták ezeket, és, hogy jó minőségű, professzionális számítógépekről van szó.