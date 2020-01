Számos ellátás jár az autista gyermek után

Az autizmussal és egyéb fogyatékossággal kapcsolatos ellátásokról volt szó a Babits Mihály Kulturális Központ Csatár termében hétfőn „Autistákért, autizmusról, autistákkal” elnevezésű programsorozat részeként.

Olyan, gyakran felmerülő kérdésekre kínált választ, mint hogy mi kell az igényelhető támogatáshoz, hova kell fordulni, milyen nyomtatványt kell leadni, mire lehet számítani.

Biszakné Pausch Erzsébet pénzügyi szakember, a Tolna Megyei Autista Gyermekekért Közhasznú Egyesület (Esőmanók) elnökségi tagja és egyben érintett szülő elmondta, a gyermek születésétől kezdődően a felnőttkorig igénybe vehetők ellátások, ezeket igyekezett mind ismertetni, kiemelve azt, ami a fogyatékosokra különösen jellemző.

A fogyatékosokat illető ellátások terén újdonságot jelentenek a 2020-as évi változások, melyekre az előadó külön felhívta a figyelmet. Változtak például az összegek. Nagy kérdés és nagyon érdekli a szülőket a gyod, vagyis a gyermekek otthongondozási díja. Biszakné Pausch Erzsébet erre is kitért. Az ellátás tavaly január óta vehetik igénybe azok, akik a tartósan beteg gyermeküket otthon ápolják. Összege idén bruttó 124 ezer forint és a gyermek életkorától függetlenül folyósítható. A kérelem a kormányhivataloknál, járási hivataloknál elérhető. Azt is érdemes tudni, hogy a gyod mellett is igénybe lehet venni a gyermeknevelési támogatást (gyet).

Biszakné Pausch Erzsébet azt is ismertette milyen esetekben jogosult valaki emelt összegű családi pótlékra, és ki, milyen feltételekkel igényelhet ápolási díjat.