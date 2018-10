Számos lehetőség közül választhatnak a fiatalok

Az önkéntes munka nyújtotta lehetőségekbe adtak betekintést a középiskolásoknak ma az Új Nemzedék Közösségi Térben rendezett börzén.

A közösségi szolgálatot népszerűsítette az Új Nemzedék Központ, a Szekszárdi Ifjúsági Önkormányzat, a Polip Ifjúsági Egyesület és a z Esélyt Tolnának Alapítvány pénteki közös rendezvénye. A börzére olyan fiatalokat vártak, akik az iskolai közösségi szolgálatot szeretnék teljesíteni, vagy azon felül is szeretnének önkénteskedni. A szervezőkön kívül a látássérültek megyei egyesülete, a polgárőr egyesület, az Ifjúsági Unió és a Mentálhigiénés Műhely képviseltette magát a rendezvényen, és mutatta meg, náluk milyen tevékenységekbe lehet bekapcsolódni.

Az Ifjúsági Uniónál például a szervezet túráin lehet segédkezni, a túrázókat útbaigazítani vagy a frissítő- és ellenőrzőpontokat biztosítani. Emellett táborok alkalmával is szívesen látják az önkénteseket, akik az adminisztratív feladatokban is tudnak segíteni, de a saját ötletek megvalósításában is partner az egyesület.

A Mentálhigiénés Műhely jelenlévő tagjai arról beszéltek, hogy többek között azért szeretnék megszólítani a fiatalokat, mert egyre többüket érinti a depresszió és foglalkoztatja az öngyilkosság gondolata. Ennek megelőzésében, illetve felismerésében és így a segítségnyújtásban szeretnének tanácsokat adni. De karitatív lehetőségei is vannak az őket választó önkénteseknek, részt vehetnek például gyűjtésekben, illetve már most várják azok jelentkezését, akik az adventi időszakban tudnak segíteni az Élő szeretet embertársainknak elnevezésű rendezvényen.

Kővári Ildikó, az Új Nemzedék Központ vezetője elmondta, feladatuk a diákmunka börze, annak érdekében, hogy a fiatalok minél hamarabb tapasztalatot szerezzenek a munkavilágában. Emellett pedig másik fontos tevékenységük az önkéntesek toborzása és kiközvetítése, illetve információs pontként is működnek. Ugyanakkor a közösségi szolgálat teljesítésére a központnál is van mód. Segíthetnek például a rendezvények megvalósításában, azok népszerűsítésében.

Kővári Ildikó kiemelte, hogy hasznos időtöltést szeretnének biztosítani a 11 és 25 év közötti korosztály számára, és nyitottak az ötleteikre is. Egy fiú például azzal kereste meg őket nemrégiben, hogy Xbox klubot szeretne indítani, egy zenekar pedig próbái helyszínéül választotta a központot.

Kötelező feladat A közösségi szolgálat mára szerves része lett a középiskolások életének. A nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján 2016. január 1-je óta az érettségi vizsgára jelentkező tanulóknak az ötven órányi közösségi szolgálatot, egyszerűbben szólva az önkéntes munkát kell igazolniuk. A fiatalok igen sok lehetőség közül választhatnak, hiszen közösségi szolgálatnak minősül a szociális, a környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló tevékenység. A diákokat szívesen látják többek között intézményeknél, civil szervezeteknél, alapítványoknál is.