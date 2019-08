Százötven családnak segítenek

– Százötven család támogatási kérelmét hagyta jóvá legutóbbi testületi ülésén a tolnanémedi önkormányzat. Gyerekenként tízezer forinttal igyekeznek csökkenteni az iskolakezdéssel járó anyagi terheket – számolt be Vígh László polgármester. Hozzátette, a Tolna Megye Rendőr-főkapitányságtól kaptak egy 2013-as évjáratú Opel Astrát. A képviselők döntése értelmében a járművet ételszállításra és bűnmegelőzésre használják majd. Utóbbi cél érdekében együttműködési megállapodást kötött az önkormányzat a helyi polgárőrséggel.

A testületi ülésen elfogadták a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Gördülő Fejlesztési Tervét is, és megalakították a Helyi Választási Bizottságot is. Végül, de nem utolsó sorban a települési támogatási kérelmeket is elbírálták – tette hozzá Vígh László.