Szekszárd környékén emelkedett az ingatlanok ára

Országszerte jelentősen megnőtt a kereslet a nagyvárosok közelében található ingatlanok iránt az elmúlt egy-másfél évben. A Tolna megyei, ezen belül a Szekszárd-környéki térségben a lakosok száma ugyan nem, az ingatlanok ára viszont emelkedett – derült ki az ingatlan.com lakáspiaci elemzéséből.

Balogh László vezető gazdasági szakértő portálunknak elmondta, Szekszárdon a használt lakóingatlanok átlagos négyzetméterára május végén 331 ezer forint volt, ami 2020 januárjához képest kilenc százalékos emelkedést jelent. Pakson ezzel párhuzamosan több mint 14 százalékkal 387 ezer forintra, Tamásiban 39 százalékkal 229 ezer forintra, Dunaföldváron 21 százalékkal 221 ezer forintra, Dunaszentgyörgyön pedig kiugró mértékben, 80 százalékkal 205 ezer forintra nőtt az átlagos négyzetméterár a használt lakóingatlanok esetében. A Szekszárd vonzáskörzetében található települések közül Őcsényben 4, Szálkán 30 százalékkal emelkedtek az árak, így az előbbi településen átlagosan 135 ezer, utóbbin 267 ezer forintért kínálták eladásra a lakóingatlanok négyzetméterét.

– Soha nem volt ilyen helyzet, mint az elmúlt egy-másfél évben. A pandémia miatt teljesen belassult az ingatlanpiac. Míg korábban egy jól beárazott lakás eladása néhány hetet vett igénybe, most ez 4-6 hónapig is elhúzódhat. Emellett az áremelkedés is lassult – mondta lapunknak Majoros Eszter, az Otthon Centrum szekszárdi és paksi franchise-partnere. Hozzátette: a vissza-visszatérő járványhelyzet miatt jelenleg a városon kívüli életre van igény, megnőtt a kereslet a házak, telkek iránt, amely az állami támogatásoknak is köszönhetőek. A szakember úgy véli, a családi támogatások meglétéig bizonyosan kitart majd a fokozott érdeklődés.

Paks egy külön kategória az ingatlanpiacon belül is – véli Majoros Eszter. Onnan nem költöznek vidékre, az ingatlantulajdonosok egyelőre kivárnak, a jelenlegi árak többszörösére számítanak ugyanis. A városban éppen ezért kevés eladó lakás van, bár családi ház még akad. Volt három éve egy ingatlanvásárlási hullám és most is elindult egy, amely összeköttetésben állhat a hídépítési munkák megkezdésével.

De nem csak Paks népszerű, Bölcske, Madocsa is kedveltebb vásárlási célpont, mint korábban, emellett Tolna, Decs, Várdomb, Fadd és Zomba is népszerű. Itt egyelőre még 100 ezer forint alatti négyzetméteráru lakóházat is találni, de már a 140–150 ezres négyzetméterár is elfogadott, sőt mostanában 50 milliós ingatlan is gazdát cserélt errefelé.

Megnőtt az érdeklődés a nyaralók iránt is, egyre többen vásárolnak Fadd és Dombori környékén telket például az Alföldről. Sokan tavasztól őszig itt időznek, csak télen térnek haza. Népszerűségének oka lehet, hogy vízpart ez is, de mégis olcsóbb mint a Balaton.

Mit hoz a jövő? Balogh László az országos piacon látható változásokkal kapcsolatban közölte: a kerttel rendelkező lakóingatlanok iránti érdeklődéseknek lendületet adó karanténhatás mellett a korábban megkezdett családiház-építkezések befejezése is szerepet játszott a nagyvárosok vonzáskörzeteiben látható lakáspiaci élénkülésben. A szakember arra számít, hogy a tavalyinál jobb évet zár a lakáspiac, mind a használt, mind az új lakásoknál élénkülés várható. Többek között a járvány alatt elhalasztott lakásvásárlások és költözések pótlása, az állami lakásprogram különböző elemeinek – például a lakásfelújítási támogatásnak és a kedvezményes lakásáfa újbóli bevezetésének – köszönhetően.

