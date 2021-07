Szekszárdi filmes játék alkotásait vetítették Cannes-ban

Bemutatták kedden a 74. cannes-i fesztivál hivatalos programja részeként a Kindl Gábor szekszárdi producer által életre hívott Shoot4Earth, vagy más néven Forgass a Földért! elnevezésű filmes világjátékokon mobiltelefon kategóriában döntőbe került rövidfilmeket.

A Forgass a Földért! filmes játék története a Digi 24 FilmMaratonnal kezdődött 2004-ben – emlékeztetett Kindl Gábor ötletgazda. Mint azt tudatta, ez volt a világon az első olyan filmes játék, melyen 24 óra állt az alkotók rendelkezésére arra, hogy elkészítsenek egy filmet.

A verseny zsűrijének elnöke már ekkor, a kezdetek kezdetén Jancsó Miklós és Makk Károly rendező volt. A kezdetet sűrű kétkedés övezte. Jancsó Mikós is kétségét fejezte ki azt illetően, hogy egy nap alatt le lehet forgatni és meg lehet vágni egy akár csak 2-3 perces filmet is. Mégis sikerült, a verseny megtartásához pedig még Steven Spielberg is gratulált levélben – tekintett vissza az ötletgazda és producer. Felidézte, az internet sebessége miatt még évekkel később is nehézkes volt lebonyolítani a filmes játékot, melynek zsűrielnöke aztán a világhírű Jiří Menzel cseh rendező lett.

Időközben egyre nagyobb hangsúlyt kapott világban a környezetvédelem fontossága. Így született meg a Digi 24 FilmMaratonból 2013-ban a Shoot4Earth, vagy más néven Forgass a Földért! filmes játék – tudatta Kindl Gábor. Az évről évre megrendezendő Shoot4Earth célja, hogy környezettudatos gondolkodásra neveljen. Az alkotóknak 24 óra alatt kell olyan, legfeljebb egy perc hosszúságú kisfilmet készíteniük és feltölteniük a Youtube videómegosztóra, melynek témája a környezetvédelem. A filmes világjátékon külön kategóriában versenyeznek a mobiltelefonnal készült alkotások.

A 74. cannes-i fesztivál hivatalos programja részeként kedden a Forgass a Földért! mobiltelefon kategóriában döntőbe került rövidfilmjeit mutatták be, összesen tizenegyet. A kisfilmek a Digi 24 FilmMaraton, majd a Forgass a Földért! filmes játék megtartását is mindvégig aktívan segítő Prof. Karl Bardosh-nak köszönhetően jutottak el a cannes-i fesztiválra. A New York-i Egyetem magyar származású professzorát a világ filmes szakemberei a mobilos filmkészítés pápájaként ismerik – tájékoztatott Kindl Gábor.

Az ötletgazda és producer kérdésünkre elmondta, nagyon elérzékenyült, amikor megtudta, hogy a világhírű cannes-i filmfesztiválon bemutatják az általa kitalált, Szekszárdról indult filmes játékra készült – mobiltelefon kategóriában döntőbe került – kisfilmeket. Hozzátette, olyan alkotó is volt, aki elsírta magát annak hallatán, hogy az Ő filmjét is levetítik Cannes-ban.

Kindl Gábor elárulta, továbbra is megrendezik a Forgass a Földért! játékot. Sőt, annak folytatására „továbbfejlesztésére” is van már ötlete.

Először hitetlenkedve fogadta a hírt Hajdú Zsuzsanna, az idei Forgass a Földért! filmes játékon Nemzetközi Díjjal elismert alkotás egyik készítője. Azt hittem, hogy Gábor csak viccel – árulta el a TEOL.hu-nak az USA-ban élő, zombai származású Hajdú Zsuzsanna. Minden kreatív ember szereti, ha alkotását minél többen látják. Ráadásul, ha ez éppen a cannes-i fesztivál közönsége, az még nagyszerűbb – fogalmazott Zsuzsanna, aki a Tolnatáj Televízióból is ismerős lehet a megye lakóinak.

A nyertes kisfilm készítője azt mondta, hatalmas boldogság ez számára és még álmában sem merte volna gondolni, hogy bármely alkotását valaha is bemutatják ezen a méltán elismert filmfesztiválon.

