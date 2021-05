Szekszárdi költőt méltattak a közkedvelt tévés magazinban

A szekszárdi születésű költő egy közkedvelt tévés magazinban szerepelt. Versének négy sora tetoválásként olvasható a karján. Soha nem az intő számított, hanem a figyelmesség.

„A férfi, aki versesköteteivel és az interneten látható, hallható hangosköteteivel többmilliós rajongótábort szerzett.” Sohonyai Attila személyének szólt ez az elismerő méltatás a Ridikül című televíziós magazin május 5-i adásában. A szekszárdi születésű, jelenleg Budapesten élő és alkotó költőt jeles csapatba invitálta Dióssy Klári műsorvezető. Rost Andrea Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas operaénekes, Oszvald Marika Kossuth- és Jászai-díjas színész és operetténekes, valamint Király Linda előadóművész, énekes, az angol és magyar nyelvű könnyű­zene hazai kiválósága társaságában osztotta meg gondolatait az anyatípusokról, de nem utolsósorban édesanyjához fűződő kapcsolatáról.

Ez a viszony igen mély. Ezt az is tanúsítja, hogy Sohonyai Attila jobb karján tetoválásként Édesanya című versének négy sora olvasható. Íme: „Köszönöm, hogy a magamra kovácsolt / düh-láncokat mindig puhává tetted, / hogy bennem a betörhetetlenséget / ostor helyett csókokkal szelídítetted.”

– Nagy megtiszteltetésként éltem meg, hogy ott lehettem ebben a műsorban – közölte Sohonyai Attila. – Úgy másfél éve egyébként rendszeresen hívnak televíziós interjúkra, beszélgetésekre. Ez alkalommal, tehát a Ridikülben nemzetközileg ismert és elismert művészek mellett foglalhattam helyet. Ezt újabb mérföldkőnek tarthatom munkásságomat tekintve. Az pedig külön öröm volt számomra, hogy a gyermek és édesanya közti kötelékről beszélhettem saját példám alapján.

Sok néző bizonyára meglepetéssel nyugtázta, hogy karján négysoros tetoválás olvasható.

– Manapság ez azért nem igazán számít különlegességnek. Néhány hozzám életkorban hasonló, avagy fiatalabb emberen lassan több a tetoválás, mint a szabad hely… De a kérdés lényegére válaszolva: én több száz verset írtam már, és ezek között akad egy „maroknyi”, mely a többihez képest is jóval közelebb áll hozzám. Köztük van az Édesanya című költeményem is. Mindig is szerettem volna édesanyámból valamit megjeleníteni magamon. Rózsa a keresztneve, ezért kézenfekvő lett volna egy piros rózsa mint tetoválás, de ezt elvetettem, mert giccsesnek tartottam. Viszont akadt valami, amit ráadásul én készítettem, jelesül a versem. Ebből vettem ki ezt a bizonyos négy sort. Ez a szakasz árulja el a legtöbbet kettőnk kapcsolatáról.

Sohonyai Attila a műsorban egyebek mellett azt is elmesélte, hogy nem volt mintadiák. Például előfordult, hogy édesanyja időnként a szülői értekezleteken tudta meg, hogy csemetéje az intők különböző fokozatainak birtokosa. Ezekről az epizódokról, már közel két évtized távlatából az édesanya, Major Rózsa véleményét is kértük.

– Előfordult ilyesmi, mint más általános iskolásnál is – mondta. – Ám számomra soha nem ez számított. Hanem az, hogy gyermekként is mindig figyelmes volt irántam, mindenben számíthattam rá, és ebből nagy lelkierőt meríthettem. Ez természetesen sohasem volt egyoldalú folyamat, ez a támogatás oda-vissza érvényes volt, és máig is az. Arra pedig nagyon büszke vagyok, hogy saját erejéből, csak magára számítva lett az ország egyik legismertebb költője. Az Édesanya című versét éppen egy nehéz nap végén olvastam el. Későn, estefelé érkeztem haza, fáradtan és elgyötörten. De amikor megnyitottam a legnagyobb közösségi oldalt, és az ott posztolt vers elém tűnt, úgy éreztem, hogy azonnal képes lennék egy újabb nehéz napnak hozzákezdeni.

Borítóképünkön: a Ridikül vendégei: Rost Andrea, Király Linda, Oszvald Marika és Sohonyai Attila