Szekszárdon a Gyakorlóiskolába jár a legtekerősebb osztály

Bizton állítható, hogy továbbra is igen népszerű a PTE Gyakorló Általános Iskola diákjainak körében a kerékpározás. Ezt támasztja alá, hogy ismét – ahogy az elmúlt öt évben is – ebbe az intézménybe került a legtekerősebb osztály cím, és az azzal járó vándorkupa. Sőt, a tavaly elsősként először sikert elérő osztály idén megtudta ismételni a győzelmet, ráadásul a 2. a felül is múlta az elmúlt évi eredményt. Aczél Ildikó osztályfőnök vezetésével huszonhat diák és testvére, valamint huszonnégy szülő kerekezett a szeptember 21-i Autómentes Napon.

Hagyomány, hogy az önkormányzat és a Zöldtárs Alapítvány versenyt hirdet ezen a napon, hogy minél több osztályt, családot rábírjanak a közös a kerékpározásra. Baka György, az alapítvány elnöke elmondta, ha jövőre újra ez az osztály képviselteti magát a legnagyobb létszámmal, megtarthatják a vándorkupát, ahogy az a Gyakorló egyik osztályának már sikerült. Ugyanakkor arra buzdítja a többi intézmény diákjait, vegyék célba ők is a címet.