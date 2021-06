Szekszárdon is eltáncolták a Jerusalema kihívást

Ezt ne hagyja ki! Vízosztás és párakapu nem fér bele a baloldaliságba

Az Iberican Táncegyesület szervezésében Szekszárdon is eltáncolták a Jerusalema tánckihívást. A kezdeményezést Hacsa Mónika, a táncegyesület művészeti vezetője indította el, hogy a megyeszékhely se maradjon ki az örömtánc mozgalomból. A kihívás lényege, hogy megmutassák az emberek a boldogságot, mely a dél-afrikai Master KG és Nomcembo dalából alakult ki és már egy éve tarol az interneten. A táncegyesületen kívül civilek is részt vettek az eseményen a kilátónál június 18-án. Már tervezik a következő helyszínt, mert többen is szeretnének részt venni a közeljövőben. Ha lesz rá igény, egy nagyobb formában is megrendezik. A tánc Youtube-on is megtekinthető.