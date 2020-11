Szekszárdon is növekedett a vírus örökítőanyagának koncentrációja

Galgóczi Ágnes közlése szerint az operatív törzs és a járványügy folyamatosan figyelemmel kíséri a járványügyi helyzetet, és javaslatokat tesz intézkedésekre a kormánynak, írja az MTI.

Az osztályvezető kiemelte: a 44. heti adatok alapján Békéscsaba, Eger, Kecskemét, Szekszárd, Tatabánya, Veszprém, más nagyvárosok és a főváros szennyvízében is növekvő tendenciát mutat a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja, tehát várható a fertőzések számának további emelkedése. Az anyagnak a szennyvízben lévő koncentrációja 4-10 nappal jelzi előre az esetszámok várható növekedését, ami felkészülési lehetőséget is ad a területi járványügyi hatóságoknak megelőző intézkedések bevezetésére, és a lakosságot is figyelmeztethetik a kockázatokra – mondta Galgóczi Ágnes. Ismertetése szerint a szennyvízvizsgálatok az ország egész területét lefedik, 19 megyeszékhelyen, több nagyvárosban és Budapesten három ponton vesznek mintát.