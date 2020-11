Szekszárdon közterületen is kötelező a maszk

Felgyorsítani, illetve beindítani az elmúlt évben lelassult, megállt, vagy el nem indult szekszárdi beruházásokat. Ez a célja, mondta szokásos hétösszegző sajtótájékoztatóján Ács Rezső, Szekszárd polgármestere, hivatkozva arra, hogy a vírus okozta veszélyhelyzet okán, feladata és lehetősége, hogy egyszemélyi felelősként irányítsa a várost.

Meg kell kezdeni az óvoda, bölcsőde építését Szőlőhegyen, felgyorsítani az orvosi rendelő programot, elkezdeni a tudásközpont építését többek között − részletezte. Ez utóbbinak készek a tervei, megvannak az engedélyek, kiírták a közbeszerzést, s ha a kivitelező is meg lesz, lehet építeni az új megyei könyvtárnak, s levéltárnak helyet adó központot. A cél, hogy a program adta összegből minél többet felhasználva gyarapodjon a megyeszékhely.

Közgyűlési hatáskörben az elmúlt héten öt rendeletet és három közgyűlési döntést hozott a polgármester. Szekszárdon ezek szerint − mint legtöbb megyeszékhelyen is − a város közterületein kötelező az orrot, szájat takaró maszk viselése.

Keresik a megoldását annak, hogyan tudják csökkenteni a házasulandókat terhelő anyakönyvi költségeket, mert cél, hogy minél többen kössenek házasságot.

A költségek csökkentése az önkormányzatnál is fontos – erre egyébként a legutóbbi közgyűlésen az Éljen Szekszárd frakció egyik képviselője is felhívta a figyelmet. Ennek jegyében a polgármester azt mondta, felül fogják vizsgálni, s ha kell, felmondják a pécsi, budapesti, szegedi ügyvédi irodákkal kötött, több millió forintba kerülő magbízásokat.

Az elmúlt héten megkezdődött a Baka iskola energetikai korszerűsítése, ez azért is bonyolult munka, mert úgy kell dolgozniuk a szakembereknek, hogy ne zavarják a tanítást sem, s ami még fontosabb a pandémia idején, hogy kizárják a fertőzés lehetőségét is. Sokkal egyszerűbb, és sokkal gyorsabb lenne a munka, ha üres lenne az iskola. Ennek érdekében felmerült a gondolat, hogy arra az időre, ameddig a középiskolákban a home learning révén üresek az épületek, átmenetileg oda költöznének a Baka iskola osztályai. A kivitelezők örömmel fogadták az ötletet, de még a részletekről tárgyalni kell a tankerülettel, s az érintett iskolákkal is.

A sajtótájékoztatón a polgármester elmondta, bár a vírus miatt a lakossággal a személyes kapcsolat mérséklődött, a [email protected] címen lehet érdeklődni a vírushelyzettel kapcsolatban, illetve a koronavirus.szekszard.hu internetes oldalon elérhetőek lesznek a legfrissebb döntések, információk.