Széles kínálatból választhatnak a tanulók

A továbbtanulás előtt álló általános iskolásoknak decemberben kell benyújtani a jelentkezésüket a központi írásbeli felvételi vizsgára, januárban pedig felvételiznek. De a középiskolát végzőknek sincs túl sok idejük kitalálni, hogyan tovább.

Pályaorientációs napot tartottak a paksi Energetikai Szakgimnázium és Kollégiumban, tudtuk meg Csanádi Zoltán igazgatótól. Az intézmény egyrészt saját diákjainak kívánt segítséget nyújtani a rendezvénnyel, másrészt azoknak az általános iskolásoknak, akik továbbtanulás előtt állnak. Szombaton három helyszínre várták az érdeklődőket. A végzős eszisek az egykori főiskola épületében az ország legjobb egyetemeinek kínálatába nyerhettek betekintést. Tizenhat egyetemi kar jeles képviselői igyekeztek kedvet csinálni képzéseikhez a köztudottan kiváló képességű paksi diákoknak. A sportcsarnokban helyi, környékbeli és nyugodtan mondhatjuk, hogy nem egy esetben az ország vezető munkaadói közé tartozó cégek csábították a fiatalokat álláslehetőségeikkel.

A szakgimnázium főépületében pedig játékos módszerek, ötletes feladatok révén mutatkozott be az ESZI hat ágazata az általános iskolásoknak, illetve egy-egy szabaduló szoba is várta a csoportokat. Közben megismerkedtek a szoftverfejlesztő képzéssel, a villamosipar és elektronika ágazattal, amely szakon a 12. évfolyam után a tanulóknak lehetőségük van elektronikai technikus vagy erősáramú elektrotechnikus szakképesítés megszerzésére is. A gépészet iránt érdeklődők jelentkezhetnek gépgyártás technológiai technikusnak vagy elsajátíthatják a mechatronikai technikus szakmát, így egy különleges, összetett területen szereznek jártasságot. A lányok körében legnépszerűbb a közgazdaság, illetve az ügyvitel ágazat. Ezen túl környezetvédelmi technikus szakképesítés megszerzésére is lehetőség van az ESZI-ben. HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Középiskolai felvételi időpontok

November közepén közzéteszik a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi írásbeli felvételi vizsgát szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények jegyzékét. A tanulóknak decemberben kell benyújtani a jelentkezésüket a központi írásbeli felvételi vizsgára, közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézménybe. A központi írásbeli vizsgák 2019. január 19-én, a pótló írásbelik január 24-én lesznek. A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények február elején értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat. Február 21. és március 14. között zajlanak a szóbeli meghallgatások.

Felsőoktatási felvételi időpontok

A felsőoktatási felvételi jelentkezési kérelem rögzítésének határideje az E-felvételiben 2019. február 15. Az e-felvételit hitelesítő adatlapok beküldésének vagy Ügyfélkapu regisztráción keresztüli hitelesítésének határideje február 20. A jelentkezéssel kapcsolatos valamennyi kérdésben folyamatos online tájékoztatás az E-felvételi ügyintézés szolgáltatásában lesz február 21-től. A jelentkezésről szóló általános tájékoztatás kiküldése április 19-től. Hiánypótlási felszólítás megküldése június 26.

A felvételi kérelmek benyújtását követően megszerzett dokumentumok benyújtásának, további az egyszeri sorrendmódosítás határideje július 10.