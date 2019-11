Széles összefogás jött létre beteg gyerekekért

Egy gyermek élete ne legyen pénz kérdése. Ez volt Varga Csaba alapelve, amikor életre hívta a „Hívd meg Levit egy kávéra!” elnevezésű kezdeményezést. A kampány célja az volt, hogy a segíteni tudó és akaró emberek figyelmét ráirányítsák a gerincvelő eredetű izomsorvadásban (SMA2) szenvedő Hosszú Leventére, és száz vendéglátóhelyen kihelyezhessék azt a plakátot, amelyen adakozásra buzdítják az embereket.

Mindez olyan jól sikerült, hogy mintegy ezer helyszínen lehetett találkozni Levi képével, sőt hazánk mellett öt másik országban is gyűjtöttek a kétéves kisfiú számára. Nem sokat kértek, csupán annyit, hogy aki segíteni szeretne, kávéja elfogyasztása közben utaljon át 290 forintot a gyermek számlájára. Végül ez is hozzájárult ahhoz, hogy összegyűlt a Levi gyógykezeléséhez szükséges 700 millió forint.

Ehhez egy másik figyelemfelhívó akció is társult, amellyel szintén azt szerették volna megmutatni, összefogással milyen sokra képesek az emberek. Országszerte rengetegen teljesítették a Tetris-kihívást, vagyis felülnézetből mutatták meg a hivatásukhoz szükséges felszereléseket. Csatlakozott ehhez a Bátaszéki Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság is, és bár a kép szereplői nem is tudtak róla, fotójukkal a legtöbb kedvelést gyűjtötték a Facebookon. Jutalmuk egy csésze kávét ábrázoló fonalkép volt, amelyet Varga Csaba kedden nyújtott át Bóta Gyula parancsnoknak.

A tűzoltók újabb adakozás reményében ezt árverésre bocsátják, hogy a bevétellel a 13 éves Lisztes Nárcisznak tudjanak segíteni, aki szintén SMA2-ben szenved. A részleteket a bátaszéki tűzoltóság Facebook-oldalán találják.

Borítóképünkön (balról): Varga Csaba, Bóta Gyula és dr. Bozsolik Róbert polgármester.