Szentgálszőlőhegy szeretettel várta egykori lakóit

A forróság ellenére közel négyszázan tettek eleget az invitálásának, azaz ennyien zarándokoltak el hétfőn a Zomba melletti völgybe, a Szentgálszőlőhegyi Elszármazottak Napjára. – Érkeztek közelről és távolról, Budapest mellől, Szombathelyről, sőt, még Németországból is – mondta a szervezők nevében Baloghné Gaál Zsófia, a Szentgálszőlőhegyért Egyesület elnöke. – Akadtak a csapatban, akik már évtizedek óta nem jártak egykori lakóhelyükön. Nagy örömmel üdvözölték egymást, egykori ismerőseiket, barátaikat, a hangulat pillanatok alatt családias lett.

A vendégeket Szűcs Sándor, Zomba polgármestere, valamint Baloghné Gaál Zsófia köszöntötte. Serbán Bálint római katolikus plébános megszentelt egy új közösségi teret, mely eső elleni féltetős építményből és kemencéből állt. Utóbbit rövidesen ki is próbálták az ügyes kezű hölgyek, akik ízletes kemencés lángost készítettek a jelenlévőknek. De nem lehetett panasz a főételre sem, négy nagy üstben forrt a hívogató illatú babgulyás. Ezt a tápláló étket kanalazgatták a résztvevők, miután – a Zombai Lovasklub támogatásával – lovaskocsira ülve járták be a települést és nézték meg a kastélyt is. A bátrabbak – a Langer Motorsport Egyesületnek köszönhetően – vasparipán kalandozták be ugyanezen helyszíneket.

S mivel nemcsak kenyérrel él az ember, az elszármazottakat ebéd után kulturális program szórakoztatta. Mindenki kitett magáért, a szabadtéri színpadon a fellépő csapatok a hőséggel dacolva mutatta be remek műsorszámaikat.