Szép énekével köszönte meg a vizet és a fürdőt a kismadár

A felvétel nem valahol az erdő mélyén készült, hanem Szekszárd dombos területén, fotóriporter kollégánk kertjének immár növényzettel körbenőtt medencéjében. Már többször is hírt adtunk arról, hogy ezt a Mártonfai Dénes által kialakított, miniatűr vizes élőhelyet előszeretettel keresik fel különleges állatok. Így történt ez pár napja is, amikor a rekkenő hőségben egy énekes rigó csillapította szomját. Tóth István Zsolt, a beazonosítást végző Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szekszárdi csoportjának elnöke elmondta, hogy ennek a madárkának nagyon változatos, szép éneke van. Az MMTE honlapján az is olvasható, hogy „évente kétszer költ, de a fiókák nagyarányú pusztulása miatt sok a pótköltés. Leginkább fenyőfákon, vagy sűrű bokrokon fészkel. 3-6 tojását fűszálakból és vékony gallyakból álló, nyállal kevert pudvás fazúzalékkal kitapasztott fészkébe rakja. Tojásai élénk kékeszöld színűek, melyeken semmiféle mintázat nem látható. Ez a bélyeg jól elkülöníti a halvány foltokkal tarkított fekete rigó tojásaitól.”

Dr. Kis Ernő, a szekszárdi csoport titkára arra hívta fel a figyelmet, hogy a madarakat a téli etetés mellett a fagymentes hónapokban vízzel is el lehet látni. Ám csakis macskabiztos helyre telepített itatóval! Amit, miként a kép is mutatja, kánikulában fürdésre is szívesen használnak a madarak.