Szerencsés az, aki otthonról dolgozhat!

Az elmúlt másfél évben megtanultunk egy új kifejezést, home office, vagyis otthonról végzett munka.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint a járvány előtt az alkalmazottak mindössze 3,7 százaléka dolgozott irodán kívül, ez azonban most nagyot változott. Mindez azt jelenti, hogy az irodában használt technikai eszközöket, környezetet otthon kell biztosítani, kialakítani. A mostani távmunkavégzés abban is jelentősen eltérő a korábbi gyakorlattól, hogy sok esetben a család összes tagja, kicsik és nagyok is otthon tartózkodnak.

– A férjem olyan cégnél dolgozik, ahol a munka koordinálását, szervezését otthonról is meg tudja oldani, ez új helyzet nekünk, hiszen másfél éve nem így volt – mondta a szekszárdi Horváth Kristófné, Irén, aki jelenleg másfél éves kisfiával van otthon. – Ebben a helyzetben van jó és van rossz dolog is. A jó, hogy kéznél van a férjem, de a gyakorlatban ez nem sokat jelent sajnos. Amíg dolgozik a másik szobában, a kisfiamnak nehéz megértenie, hogy nem zavarhatja apát. Ez eltart délig, illetve sokszor még a délután is rámegy a munkájára. Korábban volt egy kialakított szokásunk, reggel elment, amíg a kicsi aludt, addig takarítottam, főztem, majd lementünk sétálni. Most ez borult, a férjemet zavarja, ha porszívózok, míg ő dolgozik.

– Otthonról dolgozom, „normális” helyzetben egy könyvelői irodában végezném a munkát. Most csak heti egy alkalommal kell bemennem – mondta a bonyhádi Keller Béláné. – A kisfiam általános iskola hetedik osztályába jár, ő is otthon van, így tudok rá is figyelni. Ha marad időm, főzök. Van ennek előnye, de megmondom őszintén, nagyon hiányzik már a régi menetrend, a munkahely, a kollégák. Jókat szoktunk beszélgetni. Kicsit bezárva érzem magamat, amit egyre nehezebb elviselni.

Egy helyen munka és magánélet Az otthon dolgozók szinte minden esetben internetalapú feladatokat látnak el. A statisztikai hivatal összefoglalójából az derül ki, hogy a távmunkát végző alkalmazottak 23 százaléka a munkáltatója kérésére dolgozik így, míg a többségüknek a munkakörük teljes mértékű önállósága miatt van erre lehetősége. A nagyobb városokban elterjedtebb a foglalkoztatási forma, Budapesten a dolgozók tíz százaléka élhet ezzel, míg a kisebb városokban egy százalék körül mozog az arány. A távmunkában dolgozók 69 százalékának van felsőfokú végzettsége, tehát magasan képzett, szellemi munkaerőről van szó. A KSH felméréséből az is kiderült, hogy az alkalmazottak többsége (67 százaléka) egyetért azzal, hogy távmunkavégzés esetén a munka és a magánélet könnyebben összeegyeztethető.

Borítóképünk illusztráció