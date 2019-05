Szereti, ha zajlik az élet, szívesen tanít óvodást, nyugdíjast

Az Év D.A.D.A. rendőre országos címben részesült dr. Buda Bernadett, a Szekszárdi Rendőrkapitányság kiemelt bűnmegelőzési főelőadója. Rendőr és katona családból származik, édesapja nyugdíjas rendőr, több unokatetvére is ezen a pályán tevékenykedik Nógrád megyében.

Bizonyos korosztályok kivételével nyilván nem közismert, hogy a D.A.D.A rövidítés a drog, alkohol, dohányzás és aids szavak kezdőbetűit jelenti, és az ORFK már sok évre visszatekintő programja, amely az általános iskolásokat célozza meg. Dr. Buda Bernadett elmondta, hogy az utóbbi évtizedben nagyon sokat változott a világ. A mobiltelefonok elterjedése például 24 órás hozzáférést biztosít a világhálóhoz. A fiatalok is megváltoztak, kapcsolatrendszerük merőben más, mint az előző nemzedékeké. Éppen ezért mindig újabb programokkal, módszerekkel kell megközelíteni őket.

A mai előadások is nagyon mások mint régebben. Ha valaki azzal próbálkozna, hogy eléjük áll, és csak beszél, az aligha lenne hatásos. A D.A.D.A. programban is jó kisfilmek és olyan játékok vannak, amelynek révén kisebb csoportokban aktivizálják őket. Kellenek a szimpátia és az érdeklődés kiváltásához a kisebb ajándékok is – tette hozzá.

Nem éppen irodában ülős típus, s mivel – mint mondta – jók a bűnmegelőzési programok, aranyosak a gyerekek, meg lehet valósítani egyéni ötleteket, sőt az országos programokhoz is várják a javaslataikat. Nagyon szereti a munkáját. Közel áll hozzá a bűnmegelőzés egésze és az úgynevezett élménypedagógia. Feladatai több korosztályra is kiterjednek, az óvodától az idősekig. A kicsik körében az a téma, hogy egyáltalán felismerjék a rend­őröket és tudják, hogy adott esetben segítséget lehet tőlük kérni. Kérdésünkre elmondta, hogy a diákok alaptájékozottsága a droggal, alkohollal, dohányzással, aids-el iskolánként, sőt osztályonként is változó. Az időseket a tájékoztatással a betörőktől és a csalóktól szeretné megvédeni. Ők azok, akik mintha nem is a mai valóságban élnének, mindenkiben megbíznak, beengedik az idegent a lakásba. Ugyanakkor az idősek szeretik a nyomtatott anyagokat, szórólapokat és ők azok, akik el is olvassák azokat. Mivel másként nehéz őket elérni, ezért szívesen elmegy a nyugdíjas klubokba, ha hívják.

Dr. Buda Bernadett elmondta, hogy a kapitányság illetékességi területén is megjelent az internetes zaklatás a gyerekek körében, s mivel mobiltelefonon zajlik, rejtve maradhat mind a szülők, mind pedig a pedagógusok előtt. Éppen ezért ezekről a veszélyekről sokat kell beszélni a fiatalokkal, mondta dr. Buda Bernadett. Szereti az úgynevezett kitelepüléseket is, amelyek során elbeszélgethetnek az állampolgárokkal, válaszolnak a kérdéseikre. Őszintén hisz abban, hogy van eredménye, ha a gyerekkortól kezdve segítenek az embereknek annak a meg­győződésnek a kialakításában, hogy mindenki maga tehet a legtöbbet azért, hogy ne váljon áldozattá.