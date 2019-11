Szerződést kötöttek az elektromos buszokról

Tíz elektromos busz beszerzéséről írt alá szerződést Szabó Péter polgármester és Marta Lis, a Solaris Bus & Coach S. A. export igazgatóhelyettese a héten.

Hat darab Urbino 12 electric típusú, 63 fő szállítására alkalmas és négy Urbino 8,9 electric típusú midi, 44 fő szállítására alkalmas, kizárólag elektromos meghajtású buszt, valamint az összes járműtípus egyidejű töltésére alkalmas infrastruktúrát vásárol az önkormányzat a lengyel cégtől, pályázati forrásból.

– Ha megérkeznek az elektromos buszok, Magyarországon Paks lehet az első, ahol az önkormányzat működtetésében lévő közösségi közlekedést tisztán elektromos buszokkal látják el – mondta a Paksihirnok.hu-nak Szabó Péter. Arról is beszélt, hogy ezek a buszok kisebbek, mint a jelenleg közlekedő csuklósok, így azokra a területekre is eljutnak majd, ahova azok nem tudnak. A közösségi közlekedés 2021. január elsejétől lesz önkormányzati feladatellátásban, az előkészítés már folyamatban van – tette hozzá a polgármester. Arról is beszélt, hogy a városban e-jegyrendszert vezetnek be, amit városkártyával, illetve e-személyivel használhat a lakosság. A buszpark megérkezéséig megépül az üzemeltetéshez szükséges járműtelep, valamint a tervek szerint a hulladékszállításban és a városüzemeltetésben is megjelennek elektromos haszongépjárművek. A Protheus Holding Zrt. által koordinált elektromobilitási programban pedig már járják a várost az e-taxik és az önkormányzati cégekhez telepített elektromos kerékpárok.

Marta Lis elmondta, hogy 2002 óta megközelítőleg százötven autóbuszt szállítottak Magyarországra, és a most aláírt szerződés keretében az egyik legnagyobb, tisztán elektromos meghajtású buszflotta érkezik Paksra. A gyártó cégnek tizenegy hónap alatt kell leszállítania a járműveket.

A szerződéskötésen Süli János, a paksi bővítésért felelős miniszter azt mondta: az atomerőmű zöldlábnyomú beruházás, ehhez hozzátartozik az is, hogy az építőket elektromos buszokkal szeretnék a helyszínre szállítani, ehhez százötven jármű beszerzését tervezik. Az elektromos közlekedés kialakításával Paks nemcsak atomcity, hanem zöldcity is lesz, akárcsak a Közép-Duna menti térség, ahol szintén bevezetik a rendszert.