Szigorú előírások alapján épül Paks II.

Folyamatban van az új paksi atomerőművi blokkok létesítésének előkészítése. Elkészült már egy transzformátorállomás a munkaterületen, a Paks II. Zrt. birtokában van már számos engedély, és a továbbiakon is dolgoznak.

– Hol tart most a Paks II. beruházás? Melyek az előkészítés jelenleg futó legfontosabb mozzanatai?

– A Paks II. projekt az előttünk álló évtizedek legfontosabb beruházása Magyarországon – válaszolta Lenkei István (borítóképünkön), a Paks II. Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója. – Cégünk feladata az új paksi blokkok létesítésének lebonyolítása, végrehajtása, valamint a szükséges előzetes engedélyek beszerzése, majd az új blokkok üzemeltetése. Jogerős már a környezetvédelmi, a telephelyengedély, az elvi vízjogi engedély és a villamosenergia-hálózathoz történő csatlakozáshoz szükséges elvi kapcsolódási engedély, valamint további háromszáz egyéb engedély. A létesítési engedélyhez szükséges közel háromszázezer oldal terjedelmű dokumentáció összeállítása pedig jelenleg is zajlik. Ez egy atomerőmű építése során a legösszetettebb engedélyezési folyamat. A Paks II. projekt keretében a Paks II. Atomerőmű Zrt. egyik feladata a villamos energia biztosítása a fővállalkozó részére bizonyos építési-szerelési munkák végzéséhez. Ennek érdekében idén elkészült egy 22/11 kiloVoltos transzformátorállomás a felvonulási területen. Három másik épület engedélyezése is megtörtént; az Országos Atomenergia Hivatal kiadta a szükséges dokumentumokat.

– Eldőlt-e már minden részkérdés a kivitelezés mikéntjével kapcsolatosan? Épül-e például hűtőtorony Paks II.-nél, vagy ott is a Dunára bízzák a hűtést?

– A Paksi Atomerőmű egy robusztus, kellő tartalékokkal megtervezett és megvalósított létesítmény, amely a 2018-as szélsőséges helyzetet is jól tudta kezelni, és a nagy melegben is biztosította az ország biztonságos villamosenergia-ellátását. Az új blokkok esetében a biztonságos üzemelés és a hűtés szintén garantált lesz. 2018-nál maradva: a kirívóan meleg időjárás komoly feladatok elé állította az energetikai szektort: a vízerőművek termelése csökkent, a szél­erőművek 12–14 százalékos, a naperőművek pedig 18 százalékos kihasználtsággal működtek. Ehhez képest az atomenergia termelése meghaladta a 80 százalékos kihasználtságot. Pakson a legszigorúbb magyar és európai követelményeknek megfelelően úgynevezett Fukusima-álló erőmű épül. A fővállalkozó rendelkezésére bocsátottunk egy tizenegyezer tételt tartalmazó kritériumrendszert, ami minden részletre kitér, beleértve a hűtővíz biztosítását is. Annak idején alapos és mindenre kiterjedő vizsgálatot követően született meg a döntés a frissvíz hűtés mellett. Az alacsony víz­állások és a magasabb vízhőmérsékletek az erőmű biztonságát nem veszélyeztetik, a környezeti hatások minimalizálását pedig hatékony műszaki megoldások szolgálják.

– Az építkezésről tudósíthat-e folyamatosan a helyszínről a sajtó? A hetvenes években, Paks I. építésekor ez így történt. Ugye a nyitottság jellemzi a mostani projektet is?

– Társaságunk megalakulása óta rendszeresen tájékoztatja a közvéleményt a projekttel kapcsolatos információkról, a kiemelt mérföldkövekről, a beruházás aktuális állapotáról annak érdekében, hogy a lakosság folyamatosan nyomon követhesse az új atomerőművi blokkok létesítésének folyamatát már az előkészítő szakasztól kezdve. A transzparencia jegyében közvetlen csatornákon (lakossági fórumokon, az országjáró interaktív tájékoztató jármű segítségével), valamint közvetett módon (sajtótájékoztatók szervezésével, média-megjelenések útján) rendszeresen tájékoztatást adtunk a projektről, és így teszünk a jövőben is.