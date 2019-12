Ünnepre hangolt az adventi hétvége

A sorban harmadik gyertya fénylett fel az adventi koszorún a mai napon. Mégpedig a rózsaszín, az öröm gyertyája. Van is ok az örömre, legfőképpen az, hogy most már csak egy bő hét van karácsonyig.

Szintén vidámságra adott okot, hogy a hétvégén szinte minden településen adventi programokkal várták a helyi lakosokat, érdeklődőket. A legtöbb rendezvénnyel a gyerekeknek, s rajtuk keresztül a családoknak kedveskedtek a szervezők. Volt kézműves vásár, karácsonyi készülődés, koncert, játszóház és még számos színvonalas elfoglaltság. Advent a keresztény kultúrkörben a karácsony napját megelőző negyedik vasárnaptól karácsonyig számított időszak. A karácsonyi ünnepkör advent első napjával kezdődik, és vízkeresztig tart. Megyeszerte sokféle rendezvénnyel köszöntötték advent harmadik vasárnapját. Az események egy része még most is tart. A közösségi karácsonyi készülődés azonban már szombaton megkezdődött. Tolnán kézműves foglalkozás volt a MAG-házban, majd jótékonysági koncertet adott a Junior Stars Big Band a mözsi művelődési házban. A felajánlott adományokat a zenekar jótékony célra fordítja. Vasárnap Tolnán, a MAG-házban volt mézeskalács díszítés, Luca búza ültetés, gyerekrajz kiállítás, a kulturális központban pedig népi játékpark, vásár és kézműves foglalkozás várta az érdeklődőket. Este Szekeres Adrien ad karácsonyi koncertet. Nagy sikerrel zajlott le a Karácsonyi Kincsesház elnevezésű kézműves foglalkozás, majd a Palinta Társulat Karácsonyi csillagok című interaktív családi koncertje sok zenével, bábozással, játékkal Szekszárdon a Babits Mihály Kulturális Központban. Faddon a Boróka énekkar és vendégei léptek fel. Sok településen volt ünnepi gyertyagyújtás közterületen, és templomi karácsonyi koncert, mint például Simontornyán. Bogyiszlón a községi adventi koszorún gyújtottak gyertyát az ünnepi műsor után. Mindenki karácsonya címmel szervezett műsort az önkormányzat a nagymányoki sportcsarnokban, ahol fellépett a városi fúvószenekar és II. Rákóczi Ferenc Általános iskola német nemzetiség hagyományőrző kórusa. A Dunaszentgyörgyért Egyesület a faluházban rendezett adventi programot, ahol egyebek közt kiosztották az emléklapot a kerek évfordulót elért véradóknak és kihirdették a mézeskalács-sütő verseny eredményét. Kölesden mások mellett a Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Kórus adott hangversenyt.