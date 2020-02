Színes programokat kínált a gimnázium éjszakája Bátaszéken

Már hagyományosnak mondható, hogy így január végén immár hatodszor rendezték meg a Gimnázium éjszakája című rendezvényt. Neidhardtné Gyarmati Erzsébet, a II. Géza Gimnázium igazgatóhelyettese elmondta, a gimnázium tanulói pénteken este várták azokat a fiatalokat, felnőtteket, akik kíváncsiak az intézményük tanításon kívüli életére is. Ilyenkor volt lehetőségük arra, hogy bemutassák az iskolát, hiszen az a városé, a bátaszékieké.

Évek óta az egyik legnépszerűbb esti program az úgynevezett szabaduló szoba, melyre családok, baráti társaságok is neveztek. Az ebédlőben zsíros kenyérrel, teával fogadták a vendégeket, de asztaliteniszre, csocsóra is volt ugyanitt lehetőség. A Bátaszéki Sakk Klub a szokásos összejövetelét is itt tartotta.

Volt kézműves foglalkozás, karkötő készítése, bukovinai, moldvai táncok tanulása közös énekléssel, társasjáték, kártyajáték, filmvetítés, természettudományos kísérletek, illetve drámajátékos szoba és beugró szoba várta még az érdeklődőket. Idén is több mint százan vettek részt a programokon.