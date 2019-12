Színjátszó csoport segíti a gyűjtést

Az őcsényi katolikus templomot 1939-ben szentelte fel Virág Ferenc pécsi püspök. Az első plébános (1941–1966-ig) Sümegi Kálmán volt. Sokat foglalkozott a hívekkel, még színjátszó csoportot is szervezett. Lassanként minden berendezési tárgy elkészült és a helyére került: a harang, az áldoztató rács, később a fűtés is. A munkálatokat részben a püspökség, részben az önkormányzat támogatta, a hívek is adakoztak, de olykor hitelt is vettek fel.

Most is erre kényszerültek, amikor a templomudvart és a kerítést újították fel. A munka a templomszentelés nyolcvanéves évfordulójára, novemberre készült el. A hiányzó pénz egy részét jótékonysági programokon összeszedték, de még van adósság. Ezért jövőre is terveznek gyűjtést célzó műsorokat. Ezeken a katolikus közösség tagjaiból álló színjátszók szerepelnek, az óvodástól a nyugdíjasig.

Szent István, Szent Imre, Szent Margit és mások életét mutatják be, s megemlékeznek az első színjátszó csoport alapítójáról is. A szervezést Stiener Mária hitoktató koordinálja.