Szinte az égig ér a dombtetőn az Apponyi-kilátó

Nemrég adták át Bátaapátiban az Apponyi-kilátót. A körülbelül tizenhárom méter magas faszerkezet a dombetetőn őrködik, és tekintélyt parancsoló külleme vonzza a tekintetet. A meredek domboldalon ugyan szerencsésebb autóval felmenni, bár ottjártunkkor többen is gyalog vágtak neki. Hétvégi kiruccanásként most vasárnap is sokan meglátogatták a friss építményt, többen családosan, de akadt, aki kutyájával nézte meg a kilátót. A település vezetésére vár még az a feladat, hogy a kilátóhoz vezető utat kitáblázzák, hiszen az egyszeri turista nagyon könnyen eltévedhet, és ha nincsen éppen az utcán senki, aki útbaigazítást adna, lehet, hogy inkább hazamegy.

Az építmény tetejéről körbetekintve a községet, az azt körülölelő dombokat és a Zsibriki-tavat is láthatjuk.

A torony mellé idővel biztonságos tűzrakó hely, környezetbe illeszkedő hulladék tároló, mobil toilette és néhány pihenőpad is kerülne, mint az az átadón elhangzott. Erre szükség is lehet, hiszen az egymagában álldogáló kilátó bár robusztus építmény, környezete rideg és üres. Ezen mindenképp segítene, ha igazi turisztikai állomássá bővülne a terület, hely ugyanis van.