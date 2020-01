Szívügye a foglalkoztatás és a helyi utak felújíttatása

A gyulaji időközi polgármester-választás győztese, Selmeci László nyilatkozott arról, hogy miként élte meg a megismételt szavazást és annak fényében mi várható a következő polgármesteri ciklustól.

Az október 13-ai és a január 19-ei választás között eléggé stresszes volt a hangulat és feszült volt az ember, ismerte el Selmeci László. De járt házról házra, elmondta, hogy mit szeretne és mit valósítottak meg. Úgy érzi, a hatásos kampánynak is eredménye, hogy sokan úgy gondolták, ezt a munkát folytatni kell. Szórólapra írta a terveket, hogy újraválasztása esetén mit csinálnának a jövőben.

Sok minden múlik azon, hogy hogyan tudnak pályázatokhoz jutni, hogyan tudják azokat kihasználni. De megragadnak minden lehetőséget és alkalmat arra, hogy szebbé és jobbá tegyék a falut. Munkalehetőséget is próbálnak összehozni, nyomozgatnak az ügyben, például varrodai bedolgozói munkára is gondoltak.

Az utakra nagy gondot fordítana. Tamási elég közel van, ott most vannak munkalehetőségek, csak elég rossz a város megközelíthetősége. Ahogy Gyulajról mennek kifelé, Szakály felé, az ürgevári részen is rossz az út, szeretné egy kicsit felújíttatni vagy kátyúztatni. Fontos lenne ahhoz, hogy kimozdulhassanak községükből.

Folytatná a pályázást a Magyar Falu Programon belül is. Január vége felé, februárban megint indulnak pályázatok, megint próbálkoznak. Az orvosi rendelő és a művelődési ház felújítására is pályáztak, azt most elutasították, de megadták a lehetőséget, hogy a következőkben újból pályázhassanak. A Magyar Falu Programban minden évben lesznek lehetőségek.

– A gyulaji lakosoknak, akik bizalmukat belém helyezték a községgel kapcsolatban, még egyszer szeretném megköszönni támogatásukat – mondta Selmeci László polgármester kedden.