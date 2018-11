Szó volt az egyház küldetéséről is

Érdemes tanulmányozni és a mába átültetni azt a szemléletet és azokat a tevékenységeket, amelyek a két világháború között élénk életet kölcsönöztek a református gyülekezeteknek. Erre hívta fel a jelenlevők figyelmét szombaton Ablonczy Zsolt nyugalmazott lelkipásztor a bátaszéki művelődési házban tartott egyházmegyei konferencián.

Közel száz gyülekezeti vezető két előadásban átfogó képet kapott az egyházi küldetés bibliai hátteréről és református gyakorlatáról. A kilencvenes évek első felében Ablonczy Zsolt a Magyarországi Református Egyház zsinati missziói osztályának vezetője volt. Ebben a funkcióban 1994-ben előterjesztette azt az egyházi törvényt, amely most is szabályozza, hogyan töltsék be küldetésüket a református egyházközségek. A történelmi távlat sok szép emléket ébresztett a résztvevőkben, ugyanakkor vágyat is arra, hogy élénkítsék gyülekezeteiket. Ebéd után egymással beszélgettek a résztvevők az aktuális helyzetről.

