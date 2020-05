Szóbeli nélkül lemérhető-e a diák tudása?

A szóbeli érettségi a legtöbb tantárgyból elmarad az idén. Három tanárt kérdeztük, mi a véleménye erről a rendhagyó, csak írásbeli érettségiről. Szerintük eldönthető-e ez alapján, hogy elegendő-e a fiatal tudása felsőfokú tanulmányok folytatására.

Ez a félév más, mint a többi. A diákok kötelezettsége kevesebb, a tanárok engedékenyebbek az online oktatás sajátosságai, a járvány okozta helyzet miatt. De nagy tévedések nem történnek, egyértelműen lemérhető, hogy ki a jobb, ki a gyengébb. Nagyjából így összegezhető a pedagógusok véleménye, akik közül hármat kérdeztünk meg arról: elegendőnek tartják-e az írásbeli érettségit – szóbeli nélkül – a diák tudásának lemérésére, továbbtanulásra való alkalmasságának megállapítására.

Fittné Szilvássy Ildikó 16 éve a Paksi Vak Bottyán Gimnázium magyartanára. Előtte Szekszárdon is tanított egy darabig.

– Mivel a felsőoktatásban manapság alig van szóbeli számonkérés – mutat rá –, talán nem is olyan nagy baj, hogy most az érettségin sincs. Az egyetemisták jelentős részének csak a diploma megvédésekor kell szóbelizni. Nem mondom, hogy ez üdvözlendő dolog, de tény. Az írásbeli egyébként is súlyosabb volt mindig, az összpontszám kétharmadát adta, tehát alkalmas a tudás lemérésére.

Dr. Katz Sándor jó nevű bonyhádi matematikatanár 1973-ban kezdte a pályáját. Már nem aktív óraadó a Petőfi gimnáziumban, csak szakköröket vezet, de a véleményére érdemes odafigyelni.

– Én szóbelipárti vagyok – mondja –, de be kell látni, hogy a jelenlegi helyzet óvatosságra int. Matematikából középszinten eddig is csak írásbeli számonkérés volt, az emelt szintnél pedig ez egyszer el kell tekinteni ettől. Hosszú távon viszont nem lenne helyes elhagyni, mert a tanulók tudásszintjéről árnyaltabb kép nyerhető általa.

A tolnai Szent István Katolikus Gimnázium történelemtanára, Weisz Péter hét éve tanít. Korából adódóan közel áll hozzá az online kommunikáció, az írásbeli üzenetváltás, mégis fontosnak tartja a szóbelizést. Ugyanakkor belátja, hogy a jelen körülmények között észszerű elhagyni azt.

– Én minden órámon feleltetek – mondja –, mert szerintem alapvető elvárás, hogy egy gimnazista szóban is ki tudja magát fejezni. Ha téved, ha rossz felé indul el, az írásbeli számonkérésnél végigmegy a tévúton, a szóbelinél viszont finoman terelgethető. Köztudott, hogy a továbbtanuláshoz szükséges pontok nagy része az írásbeliből származik. A szóbeli többnyire csak arra szolgál, hogy javíthasson az érettségiző. Most erre nem lesz lehetőség. Valószínűleg jóvátehetetlen problémát ez nem okoz. Árnyalatbeli gondok, egy-egy jegynyi elcsúszás előfordulhat, de ha valaki nagyon jó vagy nagyon gyenge, az világosan látszik majd az elért eredményén – tette hozzá Weisz Péter.