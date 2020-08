Szolgálatba álltak az új kukásautók Pakson

A hulladékszállítás volt a nemrégiben tartott paksi rendkívüli ülés egyik legfontosabb témája. A képviselők számára az új szolgáltató igazgatóságának elnöke adott tájékoztatást.

Rendkívüli ülést tartott a város képviselő-testülete. Az összehívást a Paksi Deák Ferenc Egyesület kezdeményezte a hulladékszállítással kapcsolatban. Miként arról a Paksihirnok.hu beszámolt, Heringes Anita, a jogi, ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke, a téma előadója az ülés után sajtótájékoztatón azt mondta, hogy lakossági jelzések szerint sok szelektívhulladék-gyűjtő fedele letört, emelkedtek a szemétszállítási díjak, és csökkent a hulladéktelepre évente bevihető hulladék mennyisége, miután idén április 1-jén szolgáltatóváltás történt.

Szabó Péter polgármester az ülést követően azt mondta, hogy Ferencz Kornél, a Vertikál Zrt. igazgatóságának elnöke a lakosság számára is megnyugtató válaszokat adott. Kiemelte, hogy a hulladékgyűjtők tetejének letörése létező probléma, de mint azt kifejtette, a kék fedelű kukák minőségüknél fogva a többéves használatban valószínűleg elöregedtek. Már egyeztettek arról, hogy még az ősz folyamán lecserélik ezeket a Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláson keresztül.

Egyéb, komoly beruházásokról is tájékoztatott az ülésen az igazgatóság elnöke. Elmondta, hogy már munkába állítottak három új kukásautót Pakson, valamint további három elektromos járművet is beszereznek. Az ülésen feltett kérdések nyomán Ferencz Kornél ígéretet tett arra, hogy utánajárnak, van-e esetleg köze a kukák fedelének letöréséhez helytelen ürítési módnak. Beszélt arról, hogy a lomtalanítás régi formáját megszüntették, helyette bevezették a házhoz menő lomtalanítást. Arról is tájékoztatott, hogy az építési törmelék beszállításának ára nem emelkedett, egy négy köbméteres konténer díja változatlanul 25 ezer forint a lakosoknak, illetve a lakossági szolgáltatási díjak 2012 óta nem változtak. Továbbá a hulladéktelepre eddig sem lehetett évente ezer kilogramm hulladéknál többet egy háztartásból ingyen bevinni. A helyi rendelet ennyit enged.

Heringes Anita az ülés után úgy értékelt, hogy a Vertikál Kft. szelektívhulladék-gyűjtők cseréjére tett ígérete örvendetes, és az is, miszerint megvizsgálják a hulladékudvar nyitvatartását annak érdekében, hogy az a lakosság számára könnyebben elérhető legyen. A helyi rendelet kapcsán pedig azt mondta, felül kell vizsgálni, hogy az ezer kilogramm mennyiség elegendő-e.

Az ülésen döntöttek arról, hogy a polgármesteri és az alpolgármesteri keretből kérésre két szervezetnek, a Gyermekemért Alapítványnak és Tégy jót a fogyatékkal élőkért Alapítványnak támogatást nyújtanak. Előbbi a fogyatékkal élő gyermekeknek szervezett Tarkabarka napközis táborának megvalósítására egymillió-százhúszezer forintot kap, utóbbi pedig egymillió forintot, amelyet egy paksi kislány gyógykezelésére fordítanak. Az előterjesztést a testület egyhangúlag fogadta el.

Döntés született annak kapcsán is, hogy a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. a 6-os főút négysávossá szélesítését tervezi az atomerőmű déli bejáróig, és a csomópontoknál lesznek olyan részek, amelyek a kivitelezés után a város kezelésébe kerülnek.

Határoztak a képviselők arról is, hogy pályázatot nyújt be az önkormányzat a Magyar Labdarúgó Szövetség Óvodai Pályaépítési Programjában. Támogatásukkal 12×24 méter méretű műfüves ovifocipálya épülhet. Minden feltételt és helyszínt megvizsgálva, erre a dunakömlődi sporttelepen lenne lehetőség. A beruházás tervezett összköltsége 16 millió 510 ezer forint, az önerő 1 millió 651 ezer forint.