Szomorú rekord: egyre idősebb autók futnak az utakon

Tovább öregedett a hazai autópark. Tavalyhoz képest közel öt százalékkal több személyautó van forgalomban.

Tavaly év végén 14,1 év volt a forgalomban lévő hazai személygépkocsik átlagéletkora, szemben az egy évvel korábbi 13,9 évvel. Egyelőre tehát a dinamikusan emelkedő újautó-értékesítés is csak lassítani volt képes a 2008-as válság óta tartó öregedési tendenciát. A Jóautók.hu elemzéséből az is kiderül, hogy miközben 2017-ben öt százalékkal nőtt a hazai gépjárműállomány, annak területi eloszlása – a gazdasági fejlettség függvényében – továbbra is igen egyenlőtlen.

A hideg időjárás főként az idősebb, romló műszaki állapotban lévő járműveket teszi próbára, amelyekből egyre több fut a magyar utakon. Az elmúlt évtizedben ugyanis 10,3-ról 14,1 évre nőtt a hazai személyautópark átlagéletkora. 2017-ben 116 ezer új autót adtak el, 20 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. Egyelőre azonban a kilenc év után ismét a 100 ezres szint fölé kerülő eladásszám is csak lassítani tudta a hazai személyautópark öregedését. A magasabb átlagéletkorhoz jelentős mértékben hozzájárul az is, hogy tavaly több, mint 155 ezer használt személyautót hoztak be az országba, ezek 60 százaléka pedig legalább 10 éves volt.

A hazai személygépjárműpark közel öt százalékkal bővült tavaly, így ezer emberre immár átlagosan 350 autó jut. A gazdasági fejlettség mértéke szoros összefüggésben van az autók számával: míg Pest megyében 407, Győr-Moson-Sopron megyében 402, Vas megyében pedig 398 autó jut ezer főre, addig Észak- és Kelet-Magyarország egyes megyéi komoly lemaradást mutatnak ezen a téren. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében mindössze 271 az ezer főre jutó autók száma, de Jász-Nagykun-Szolnok, Békés, Szabolcs-Szatmár és Hajdú-Bihar megyében sem emelkedik 300 fölé ez az érték.

A hazai személyautópark negyedét két márka, az Opel (14 százalék) és a Suzuki (12) teszi ki. A második negyeden további három márka, a Volkswagen (10), a Ford (8) és a Renault (6) osztozik. Az utcaképet egészen az ezredfordulóig meghatározó szocialista autómárkák ugyanakkor lassan teljesen kikopnak a hazai utakról.