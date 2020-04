Szükségállapotot hirdettek a simontornyai szociális intézmények

Az idősek otthonában bevezetett szigorú intézkedésekről, az idősek, a támogatásra szorulók ellátásáról és a rendelkezésre álló maszkok mennyiségéről is beszélgetett Kecskési Zsuzsanna önkormányzati képviselő a város szociális intézményeinek munkatársaival, vezetőivel a Sim TV-ben.

Petrovics Péterné, a Simontornyai Őszikék Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetője elmondta, az idősek otthonában március 9-e óta látogatási tilalom van. Akik nagyon betegek, azokat – bizonyos előírások betartásával – rendszeresen felkereshetik a hozzátartozók. Az ajtónál kézfertőtlenítőt helyeztek ki, és bele kell lépni egy fertőtlenítőszerrel átitatott szivacs­ba is. Bemenni csak védőruhában és maszkban lehet. A látogatás után azonnal távozni kell. Az intézményvezető arról is beszélt, ha elkerülhetetlen valamilyen javítás, például villanyszerelés, a szakembereknek is ugyanezeket a szabályokat kell betartania.

Új lakót csak akkor vesznek fel, ha egészségügyi intézményből kerül hozzájuk. Ebben az esetben is végeznek vírustesztet. Ezen felül bizonyítani kell, hogy 14 napig elkülönített helyen tartózkodott. Ha tőlük megy egészségügyi intézménybe valaki, kötelesek visszavenni, de 14 napra külön szobába helyezik. A lakók hőmérsékletét naponta többször mérik, ha hőemelkedésük van, elkülönítik őket.

Az összes szobában van kézfertőtlenítő, a helyes kézmosás menetét piktogramok mutatják be. Azt tanácsolták az időseknek, a térítési díjat lehetőleg átutalással fizessék. Az elkülönített szobát azon ápoltak számára hozták létre, akiket nem kell kórházba vinni. A járvánnyal érintett betegeket külön dolgozók látják el megfelelő védőfelszerelésben, amelyet aztán levesznek, fertőtlenítenek.

Petrovics Péterné elmondta, kijelöltek egy egyészségügyi végzettséggel rendelkező szakembert, aki kidolgozta az eljárásrendet, és ezt a gyakorlatban is megtanította a dolgozóknak. Az eljárásrend előírja az egyéni védőfelszerelés használatát, illetve meghatározza a naprakész terveket arra az esetre, ha a vírus esetleg bejutna az otthonba.

Ételt, gyógyszereket, egyéb ellátmányt csak az udvarban vesznek át, fertőtlenített dobozokba tesznek be. Minden dolgozó szájmaszkot, kesztyűt, védőruhát hord, minden nap megmérik a hőjüket. Hőemelkedés esetén a dolgozót hazaküldik. Munkakezdés előtt pedig nyilatkozniuk kell, hogy nem voltak közvetlen kapcsolatban olyan személlyel, aki fertőzött lehet.

A bentlakók mindezek ellenére, a tévéből szerzett információk hatására meg vannak ijedve a járvány miatt, félnek a kintről érkező dolgozóktól is, árulta el Petrovics Péterné.

Ságvári Zsuzsanna, a Támogató Szolgálat vezetője először a prevenciós intézkedések fontosságáról beszélt: minimálisra csökkentették a személyes kontaktussal járó ügyfélforgalmat, leginkább telefon tartják a kapcsolatot ügyfeleikkel. A helyben fogyasztás és az ételelvitel megszűnt. Ők szállítanak, naponta egyszeri meleg ételt biztosítanak, egyszer használatos edényekben, két autóval. Korábban 35-40 volt az átlagos igény, most nyolcvan adag a jellemző.

A házi segítségnyújtás keretében az önkormányzattal próbálták felmérni, kik szorulnak támogatásra. A szolgáltatás részben a kliens otthonában, részben forgalmas közösségi tereken történik, a dolgozók gumikesztyűt, maszkot, kézfertőtlenítőt használnak. Bevásárlás, gyógyszerek beszerzése, postai ügyek intézése tartozik ide. Arra törekszenek, hogy minél kevesebb helyről kelljen megszerezni a szükséges dolgokat, hogy csökkentsék az érintkezések számát. Kártyával próbálnak vásárolni becsomagolt élelmiszereket.

A nappali ellátásban a klub épületében korábban elérhető szolgáltatások most szünetelnek. A látogatás tilos, csak munkatársak lehetnek bent. A klub az ellátottak lakókörnyezetében működik. Elviszik hozzájuk a bevásároltakat, a gyógyszereket, az ebédet. A felszabaduló munkaerőt a személyi segítés, az ebédszállítás területére irányították. Pár hét alatt plusz 43 ember kért segítséget. A rendelkezésre álló maszkokat már kipostázták, elfogytak, jegyezte meg Ságvári Zsuzsanna.

Kecskési Zsuzsanna képviselő hozzátette: 440 maszk került az önkormányzathoz, melyeket ingyenesen osztottak ki a helyi igénylők között. A maszkok gyártása jelenleg is folyik, a segítők folyamatosan varrnak. Textilanyagot Szálka Lajosnétól kaptak, Csősz Mónika gumit adott, amelyeket Kecskési Zsuzsanna visz el a megfelelő helyekre. Egy vállalkozó további ötszáz darab mosható maszkot ajánlott fel. Körülbelül április 22-éig mindenkihez el tudják juttatni ezeket, ha szükséges.