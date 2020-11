Szünetel a személyes ügyfélfogadás, a rendezvények elmaradnak

November 10-től a Tolnai Közös Önkormányzati Hivatalban a személyes ügyfélfogadásra nincs mód. A hivatal előterében az ügyfélfogadási időben (kedd 8.00-12.00 és 13.00-16.00 óra; péntek: 8.00-12.00 óra) az írásban, papíralapon beadni kívánt kérelmek, nyomtatványok, a helyi adó befizetéséhez szükséges csekkek a kihelyezett asztalról elvihetők, és kitöltés után az ugyanott elhelyezett dobozba bedobhatók. A hivatal ügyintézőivel való konzultációra a hét minden napján telefonon keresztül lehetőséget biztosítanak.

A legtöbb önkormányzati ügytípus online is intézhető, lehetőség van a kérelmek benyújtására ún. e-papír szolgáltatás igénybevételével is. Ha az ügyfeleknek lehetőségük van a papíralapú kérelmük szkennelésére és azok e-mail-en történő beküldésére, akkor ez a továbbítási mód is választható. ([email protected])

Esküvő megtartására kizárólag két tanú jelenlétében van lehetőség.

Az országos rendelkezések alapján tilos a könyvtár, a közművelődési intézmények, közösségi színterek látogatása. Értelemszerűen valamennyi tervezett kulturális és civil program (kiállítások, előadások, civil összejövetelek) elmarad.

Az országos rendelkezések alapján szabadidős sportolás céljából tilos az edző- és fitnesztermek, uszoda látogatása. Szabadtéren, így a tolnai szabadtéri fitneszparkokban is, az egyéni szabadidős sportolás engedélyezett. A versenyszerűen sportolók számára edzés, vagy sportrendezvényen való részvétel céljából engedélyezett az uszoda, az edző- és fitnesztermek és a sportlétesítmények használata.