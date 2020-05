A téeszek irodaházai sok helyütt kihasználatlanok

A régi nagy téeszek irodaházai sok helyen kihasználatlanok. Fenntartásuk költséges, de amelyik nem frekventált helyen van – hanem egy kistelepülés szélén –, nem egykönnyen értékesíthető. Megoldásokat próbálnak keresni az érintettek. A megtartás és az eladás is problémás.

A téeszek virágzása idején sok helyen építettek nagy irodaházakat. Ezekben általában konyha, étterem is volt és jó néhány iroda, hiszen több száz dolgozóval és jelentős áruforgalommal, eszközparkkal kapcsolatos adminisztrációt kellett ellátni. A mezőgazdasági nagyüzemek a rendszerváltáskor szétestek, az épületekben többnyire csak egy kis szakcég maradt, amelyik vetőmagbeszerzéssel, terményértékesítéssel, tárolással és gépeinek bérbeadásával vagy mások földjein való bérmunkavégzéssel foglalkozik. Mindehhez csekély apparátus szükséges már a számítástechnika korában.

Mözsön például két szinten van tizenkét irodahelyiség, de csak az emeleten használnak néhányat. Négyen dolgoznak, plusz besegít két nyugdíjas. Két helyiséget a földszinten bérbe adtak, az elszeparálható ebédlőbe pedig egy lakatosüzem költözött. Márton Antal, a Mözsi Mezőgazdasági Kft. ügyvezetője azt mondja, hogy gondolkodtak az értékesítésen, lett is volna vevőjük, de a kínált ár másfélszereséért építhettek volna csak egy megfelelő kisebbet. Úgyhogy maradnak, dacára a magas fenntartási költségeknek és az ötven százalék alatti kihasználtságnak. Természetesen, ha jön egy kedvezőbb ajánlat, nem fognak elzárkózni.

Még nagyobb, háromszintes épületük van a tevelieknek, alul fűthető garázsokkal. Itt is csekély már a dolgozói létszám, a rezsi meg magas, úgyhogy vizsgálják a változtatás lehetőségeit. Egy faluszéli ingatlan nem nagyon kapós, akkor sem, ha nem régi építésű. Guth István áll a Teveli Mezőgazdasági Zrt. élén, de döntést egy személyben nem hozhat. Azt mondja: az igazgatóságból van, aki szeretné, ha idősotthont vagy garzonlakásokat alakítanának ki az épületben. Felmerült az is, hogy legyen panzió, de az már van a faluban, s kettő biztosan nem élne meg. Van viszont olyan vélemény is a vezetőségben, hogy ne az irodaház átalakítására költsék a nyereséget, hanem osztalékfizetésre. A döntés ezért húzódik, s még egy ideig biztosan várat magára.