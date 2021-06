Aki ad magára, ma már kölesdit hímez

A kölesdi hímző szakkör 45 éve működik. Még ma is az alapító, Vargáné Kisfalvi Erzsébet vezeti a csoportot. A feledés homályából hozták vissza a jellegzetes fehérhímzést. Már a második mintagyűjtemény-kötet kiadását készítik elő.

Fehér anyagon fehér a hímzés. Ez a kölesdi textilkultúra jellegzetessége. Ilyenek a terítők, jegykendők, zsebkendők, zsoltáros kendők, fejkendők, pólyavánkosok, párnavégek, női- és vőlegényingek. Csak a kötények voltak feketék, illetve piros szoknyában jártak a nagylányok, színesben a menyecskék, és feketében az idősebb asszonyok. Igazi kiszínesedésre tulajdonképpen nem volt idő, mert jött az iparosítás, és akkor kivetkőztek a helyiek, nem hordták tovább a népviseletet.

– Minden népviselet fehérhímzéssel indult – tekint vissza a kölesdi hímző szakkör vezetője, Vargáné Kisfalvi Erzsébet –, a kalocsai is, a sióagárdi is, csak később, 1920-tól kezdtek kiszínesedni, amikor több lett a szabadidő és nagyobb a fonalválaszték. A helyi fehérhímzés értéknek tekintése és újrafelfedezése köszönhető a szakköralapítást patronáló, legendás hírű népművelőnek, Baranyai Lászlónak, a helytörténet-kutató dr. Kiszler Gyulánénak és dr. Németh Pálnénak, aki megyei szinten koordinálta a hímző szakkörök működését, továbbképzéseket is szervezve a vezetőknek. A kölesdiek 45 éve, 1976-ban indultak. Összegyűjtötték a mintákat, és kiadták 1984-ben egy könyvben, hogy ne mehessenek feledésbe.

– Ez a mintagyűjtemény körülbelül ötven hímzésmintát tartalmaz – tájékoztat a szakkörvezető –, ám a megjelenése óta sokat bővültek az ismereteink, úgyhogy készül egy második kötet, nyolcvan, azóta talált, új mintával. Sablonok készülnek, a szakköri tagokkal kéthetente találkozunk, előnyomjuk az anyagot (a vásznat), és ki-ki hímezhet, a neki tetsző minta szerint. A széleken szálkihúzásos azsúrozással, borsólyukasztással dolgozunk. Ezek már rutinfeladatok azoknak, akik benne vannak.

A fiatalok bevonása nemigen megy, mert nem érnek rá órákon át hímezgetni. Vagy tanulnak, vagy dolgoznak, vagy kisgyereket nevelnek. Ha majd korosodnak, s érdekli őket ez a dolog, bekapcsolódnak. A szakköri tagok többsége hatvan–nyolcvan éves. Munkáikat rendszeresen kiállítják. Működésük első harminc évében helyben, aztán más Tolna megyei településeken mutatkoztak be. Időközben partnerkapcsolatba került a község Zsámbékkal, ahonnan a törökdúlás után több család költözött a szinte kihalt Kölesdre. Most nyáron ott lesz a hímző szakkör kiállítása. – A célunk a gyűjtőmunka, a feldolgozás és a bemutatás – összegez Kisfalvi Erzsébet. – Már gazdag anyaggal rendelkezünk, a kiállításokra 200–250 tetszetős darabot viszünk. Azt gondolom, hogy fontos munkát végeztünk. Kölesd fehér folt volt a népművészet térképén, s mára ismertté vált a hímzéskultúránk. Eleinte a helyiek közül is sokan legyintettek rá: „Ez csak fehér!”. Mára változott a hozzáállás, így hangzik a szlogen: „Aki ad magára, az kölesdit varr!”.