Talpra állt szenvedélybetegek találkoztak

Már tíz éve rendeznek falunapot a Mőcsénytől néhány kilométerre található Zsibriken, ahol a Kallódó Ifjúságot Mentő Missziós Támogató Alapítvány – huszonnyolc ember befogadására alkalmas – rehabilitációs intézete található. Az alapítványt református lelkészek és presbiterek alapították egyházi támogatással még a rendszerváltáskor. A bentlakásos intézet lakói tizennyolc és negyvenhat év közötti drog- és alkoholfüggő férfiak. A terápiában töltött idejük minimális ideje tíz-tizenkét hónap.

– Szükség van a falunapokra, mert így újra lehet találkozni azokkal a gondozottakkal, akik tőlünk kerültek vissza a mindennapi életbe. A munkánk része, hogy figyelemmel kísérjük hogyan boldogulnak a terápia után – mondta lapunknak Szabó Judit Izabella intézményvezető lelkész.

Az egykori gondozottak többsége vállalkozóként, munkavállalóként dolgozik, de sokan helyezkedtek el szociális területeken, segítői szakmákban. A szombati falunapra ők és családjaik, a szakma és a társszakmák képviselői, az együttműködő partnerek, valamint érdeklődők is érkeztek Budapestről, Miskolcról, Székesfehérvárról.

A szakma és az önkéntesek napja is

A szombati program nyitó áhítattal kezdődött, majd előadásokkal folytatódott. Bemutatkozott az intézet, tartottak előadást a támogatott lakhatásról, a hozzátartozói csoportokról, a művészetterápiás foglalkozásokról. Voltak gyerek- és sportprogramok, állatsimogató, büfé és élő könyvtár is. A falunap a szakma és az önkéntesek napja is egyben, ezért a helyszínen önkénteseket is toboroztak. Krachun Elemér, Mőcsény polgármestere elmondta, hogy Zsibrik kihalt település volt, jelenleg öt család lakja. Közigazgatásilag hozzájuk tartoznak, és mindenben támogatják őket.