Tamási célja, hogy felkerüljön az ország turisztikai térképére

Európai uniós támogatásból, mintegy 220 millió forintos összegből épült meg Tamási új nevezetessége, a Dám Pont Látogatóközpont a város határánál, a miklósvári parkerdő szívében. Egy kis történelem, egy kis természetrajz – mindez interaktív, családbarát módon.

Csodás természeti környezetben a napokban nyitotta meg kapuit az új látogatóközpont. Igaz, már ősszel megtörtént a „Tamási város fenntartható ökoturisztikai fejlesztése” névre hallgató projekt keretében megépült objektum átadása, de a járványhelyzet miatt a nagyközönség csak most vehette birtokba.

Létrejöttét a gyógyfürdő új épületének 2011-es átadása óta turisztikai szempontból a legkomolyabb eseménynek nevezte a város életében Porga Ferenc polgármester. Hozzátette: az utóbbi években a fürdő környéke számos turisztikai látványossággal, programlehetőséggel bővült, ilyen a most át­adott látogatóközpont, amely elsősorban a környék természeti, történelmi és kulturális értékeit kívánja bemutatni, de egyúttal rendszerbe szeretné szervezni a város és környékének turizmusát.

Mindezzel az a cél, hogy végre Tamási és a járás is „felkerüljön az ország turisztikai térképére”, oda, ahová adottságai révén amúgy is tartozna. Hiszen kevés olyan hely van, ahol egyszerre van jelen a fürdő-, a lovasturizmus, a természeti adottságok és a vadászati lehetőség. Természetesen nem a tömegturizmus a cél, hiszen maga Tamási is egy emberléptékű kisváros – hangsúlyozta a polgármester. A Dám Pont Látogatóközpont klasszikus értelemben nem múzeum, ám vannak ilyen elemei. – A célunk az volt, hogy az idelátogatók bepillantást nyerjenek a környék csodálatos természeti értékeibe, amelynek egyik kapuja a Miklósvár. Ez olyan része a környéknek, ahová a helybéliek nap mint nap kilátogatnak sétálni, sportolni, játszani vagy akár kirándulni – mondta Porga Ferenc.

Ám nem csupán állandó kiállítóhelyként szeretnék használni, minden hónapban különböző tematikus programokat szerveznek majd, de innen indulnának a különböző tematikus túrák is. A látogatóközpont szerepét erősítendő, összevonták a fürdő mellett található Tourinform irodával, így egyfajta információs pontként is üzemel. Egyelőre a hétvégi napokon lesz nyitva 18 óráig, de ez látogatószámtól függően változhat – tudtuk meg.

Tamási évszázadok óta híres vadászhely, különösen a dámszarvasok által lakott terület, amelyre utal a település címerében látható agancs is. A látogatóközpont kiállítóterében megtekinthető tárgyak egy része is a vadászathoz kapcsolódik, belső falán körben pedig egy régi festmény másolata látható, amely egy Eszterházy vadászatot örökít meg.

A látogatóközpont mellett többirányú fejlesztés történt az utóbbi időben. Felújították a Feny­ves-kilátót, mellette kialakítottak egy kis élményparkot, valamint a fürdő szomszédságában létrehoztak egy kéthektáros aktív sportparkot. Kisebb fejlesztések ugyan történtek a borturizmus területén, amit szeretnének folytatni, miként a horgászturizmus terén is lenne még teendő – jelezte a polgármester.

Továbbra is város legvonzóbb úticél-pontja az immár tíz esztendeje átadott Tamási Termálfürdő, kültéri-beltéri medencéivel, élményelemeivel, amelyet évente közel 160–180 ezren keresnek fel. Jelentős változás, hogy átminősítették, így tavaly év vége óta már gyógyfürdő, emellett elindították a gyógyhellyé minősítést is a környező, miklósvári területre. Ezzel bekerülhet az ország mintegy negyven gyógyhelye közé.

Megtudtuk, az új fürdő után tíz évvel, a régit is teljesen fel fogják újítani, amelynek tervezése jelenleg zajlik. Itt kinti gyógymedencék, kisebb élmény­elemek lesznek és csúszdaparkot is kialakítanak. Tamási erősségei az utóbbi időben tudatosan tervezett, gazdag városi rendezvényei, amelyek között színházi előadásoktól kezdve, gyermekprogramok, szabadtéri előadások, fesztiválok is szerepelnek. Érdekes program a csütörtök délelőttönként nyitva tartó termelői piac.

A programlehetőségek azonban nem merülnek ki Tamási kínálatában. A Balaton mindössze 30 kilométernyire van a várostól, a közelben található az ozorai és a simontornyai vár is. Közel 27 kilométernyi kerékpár­út húzódik a környéken, utóbbi ráadásul bővül, amint rövidesen megépül a településen áthaladó Pécs–Siófok kerékpárút. Tamási távolabbi terveiről szólva Porga Ferenc polgármester a szálláshelyfejlesztést és a gasztronómiai háttér színesítését, bővítését emelte ki mint két legfontosabb feladatot. Ezek a fejlesztések természetesen a helyi vállalkozóktól függnek, de az önkormányzat bízik benne, hogy a mostanihoz hasonló beruházások inspirálják majd a vendéglátókat is.