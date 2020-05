Tanár, diák egyaránt várta a találkozást

Különös és napjainkat jellemző felvétel: érettségiztető pedagógus szájmaszkban, gumikesztyűben és kézfertőtlenítővel. Így fogadta a vizsgázó diákokat Nagy László, a Szekszárdi Garay János Gimnázium történelemtanára.

Vajon történelmi pillanatot örökített meg a fotóriporter? – Tekinthetjük annak, hiszen ilyesmi még sohasem történt meg velünk – válaszolt a kérdésre Nagy László. – Nem tagadom, többi kollégámmal együtt én is furcsán éreztem magam. Abban biztos vagyok, hogy a jövőben megírandó iskolatörténeti kiadványban szerepelni fognak ezek a felvételek. Nem miattunk, hanem a kialakult, rendhagyó helyzet miatt.

Nagy László népszerű pedagógus a diákok körében. Mint mondta, nem tart attól, hogy éppen ez a védőöltözet mint különleges viselet csorbítaná a pedagógus tekintélyét. Sőt, éppen ez a már említett, rendhagyó helyzet adott lehetőséget a diákokkal való könnyedebb kommunikációra, megnyugtató, feszültségoldó, biztató szavakra. Ezt pedig éppenséggel értékelték a fiatalok. Akikkel egyébként a közel két hónapos kényszerszünet után most találkozott először személyesen.

– Online tanítottam jómagam is, de arra ügyeltem, hogy azért valamilyen módon megmaradjon a személyes jelleg – hangsúlyozta. – A számítógép mögött ülve is érdeklődtem diákjaim hogyléte iránt. De ez valóban nem egyenlő a személyes találkozással, amit mindannyian hiányoltunk. A találkozás kisebbfajta eufóriát jelentett mindannyiunknak.

Öröm az ürömben Nagy László számára, hogy családja körében tölti idejét, mindenki egészséges. Kisebbik, egyetemista fia itt ragadt Szekszárdon, ezt egyenesen az események legörömtelibb hozadékának tekinti. Egyébként jutott ideje arra, amire korábban nem sok: egy kis sétára, kerékpározásra, a listán régóta szereplő könyv elolvasására.

– A diákjainktól is hallottam: felértékelődtek az emberi kapcsolatok – osztotta meg tapasztalatát. – Ebben jelentős deficit mutatkozott korábban. Most a gyerekek hiányoznak egymásnak, sőt esetleg, bármennyire is különös, mi, pedagógusok is hiányzunk nekik. Ezzel nem azt akarom sugallni, hogy a tanórákat sírják vissza. Hanem például a külön foglalkozásokat, a sportolást, a beszélgetéseket az udvaron, a folyosókon, tehát az együttlétet, a társaságot, a közösséget. Ez most egy ideje mind kimaradt az életükből.

Nagy László mint a történelem már csak hivatásból is kiváló ismerője azt vallja, hogy ez a világjárvány mindenki számára érzékelhető változásokat fog okozni. – Így volt ez akár a középkori pestisjárvány, avagy az újkori spanyolnáthajárvány után is – említett párhuzamokat. – Mindegyik epidémia komoly változásokat okozott a gazdaságban. Ugyanezt nyugtázhatjuk jelenleg is. Az pedig köztudott, hogy a gazdasági helyzet hatással van a politika területére is. Személy szerint bízom abban, hogy levonunk jó néhány szükséges következtetést. Talán tudatosabbá válunk és annak megfelelően élünk a jövőben.

Az iskola emblematikus személyisége Huszonhat évvel ezelőtt jelentek meg az alábbi sorok lapunkban: „A fiatal történelemtanárt, Nagy Lászlót választották meg a szekszárdi Garay János Gimnázium másodikos és harmadikos tanulói – mintegy háromszázan – az elmúlt tanév legnépszerűbb tanárának.” Az írásból az is kiderül, hogy Nagy László az orosz szakot is elvégezte, emellett rendelkezett középfokú német nyelvvizsgával is, amit később felsőfokúra teljesített. Az azóta eltelt időszakban, példamutató emberi-szakmai értékei alapján, az iskola nagyra becsült, emblematikus személyisége lett. Kiemelkedő pedagógusi tevékenysége elismerések sorozatával öregbítette az Alma mater jó hírét. Két éve az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyeken elért kiváló versenyeredményeiért, országos döntős diákjainak magas számáért mind történelem, mind orosz nyelv tantárgyból az Oktatási Hivatal Kiváló Versenyfelkészítő díjában részesült.

Borítóképünkön: Nagy László maszkban fogadta a diákokat