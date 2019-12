Táncban mesélték el, mi jellemzi a csapatot

Vágyaink tengerében. Ez volt a címe a Csillagshow Táncegyesület idei gálájának, amellyel hétvégén kápráztatták el a közönséget. Nagy Ildikó, az egyesület vezetője elmondta, hogy az elmúlt időszakban évente legalább egy, de volt, hogy kettő táncszínházi produkciót vittek színpadra, az idei azonban kicsit más volt, mint az eddigiek. Ez ugyanis a tanítványokról, az egyesület hitvallásáról szólt. A táncosok kívánságait fűzték össze egy kerek történetté. Azt mesélték el táncban, ami a csapat tizenhét éves működését jellemzi, és voltak a darabban olyan jelenetek, amikor a gyerekek nem meghatározott koreográfia szerint táncoltak, hanem hagyták nekik, hogy elképzeléseik szerint cselekedjenek.

Nagy Ildikó kiemelte, nagyon büszke arra, hogy van olyan fiatal, aki szinte az alapítás óta, vagyis tizenhét éve az egyesületben táncol, többen pedig közel tíz éve erősítik a csapatot. Hozzátette, öröm volt látni a táncosokon, hogy élvezik, amit csinálnak, hogy célt kapnak általa az életükben. Az egyesület vezetője az előadáson is elhangzott mondatokkal foglalta össze a gálát: „Ezek vagyunk mi, különféle álmokkal és vágyakkal, egy valami azonban közös bennünk, hogy összetartozunk. Mi egyszer s mindenkorra felelősek lettünk egymásért.”

Arról is beszélt, hogy idén technikailag is történt egy újítás, törekednek ugyanis az egyesület „nemzetköziesítésére”. Ez azt jelenti, hogy amellett, hogy a honlapjuk már elérhető angol nyelven, a táncszínházi előadást is lehetett angol nyelven követni, vagyis a magyarul elhangzott szöveg a ledfalon angolul is megjelent. – Nagy előkészületet igényelt, hogy mindez egy időben fusson, és ne akassza meg a műsort – tette hozzá Nagy Ildikó, aki az újítás okairól is beszélt. Elmondta, hogy bővült a paletta, és már nemcsak magyar gyerekek járnak az egyesületbe, ezért fontosnak tartották, hogy azok a szülők is megértsék és követni tudják az előadást, akik nem értenek magyarul.

Összegzésül pedig a sok pozitív visszajelzést hangsúlyozta, amellyel a látottakat méltatták a közönség tagjai. – Hihetetlen érzés és energia teremtődött akkor este a színpadon, nagyon meghatódtam – mondta Nagy Ildikó.